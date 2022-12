EQS-News: Wolford AG: Vorstand begrüßt beschlossene Kapitalerhöhung

EQS-News: Wolford AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Wolford AG: Vorstand begrüßt beschlossene Kapitalerhöhung 01.12.2022 / 11:58 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ • Durchführung der Kapitalerhöhung im ersten Quartal 2023 geplant • Grundkapital soll wieder auf bis zu 48,4 Mio. Euro steigen • Eigenkapitalquote wird sich auf rund 10 Prozent erhöhen • Steigende Umsatzerlöse und konsequente Kostenkontrolle • Erwarteter Rückenwind durch den Börsengang der Lanvin Group Bregenz, 1. Dezember 2022: Die außerordentliche Hauptversammlung der Wolford AG hat heute für eine Kapitalherabsetzung und anschließende Kapitalerhöhung gestimmt. Damit ist das Kapital auf 32.251.924,80 Euro herabgesetzt und die anschließende Kapitalerhöhung auf bis zu 48.377.884,80 Euro durch Ausgabe von bis zu 3.359.575 neuen Stückaktien gegen Bareinlagen ist beschlossen. Die Kapitalerhöhung soll im ersten Quartal 2023 umgesetzt werden. Mit Durchführung der Kapitalerhöhung werden der Gesellschaft bis zu 20.157.450,00 Euro zufließen. Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht gewährt. „Wir freuen uns über die Zustimmung der Hauptversammlung zur Kapitalerhöhung. Damit stärken wir unsere Eigenkapitalbasis und können unsere Strategie zur Weiterentwicklung der Marke Wolford systematisch weiter verfolgen." erklärt Vorstandsmitglied Silvia Azzali (Chief Commercial Officer). „Der Wolford AG werden im Rahmen dieser Kapitalmaßnahmen bis zu 20,2 Mio. Euro zufließen, damit wird sich die Eigenkapitalquote auf rund 10 Prozent erhöhen. So sollte das Unternehmen für die aktuellen Herausforderungen gerüstet sein," so Vorstandsmitglied Paul Kotrba (Interim Chief Operational Officer). Steigende Umsatzerlöse und konsequente Kostenkontrolle durch neues Vorstands-Team Im ersten Halbjahr 2022 konnte die Wolford AG, wie bereits berichtet, die Umsatzerlöse um über 29 Prozent steigern. Dies konnte jedoch nicht die stark gestiegenen Kosten für Material, Personal, Energie und Logistik kompensieren. Hinzu kamen hohe sonstige operative Kosten, vor allem Beratungsaufwendungen – im Ergebnis belief sich das operative Ergebnis (EBIT) auf minus 16,9 Mio. Euro. Das seit August 2022 agierende Vorstandsduo hat die operativen Kosten inzwischen konsequent reduziert, dazu zählen u.a. auch geringere Mietkosten im Zuge verkleinerter Büros im Headquarter. Aktuell liegt ein Fokus des Managements auf der Verbesserung der betrieblichen Prozesse, um schneller auf sich wandelnde Marktanforderungen reagieren zu können. „Die positive Umsatzentwicklung zeigt, dass Wolford auf dem richtigen Weg ist," so CCO Silvia Azzali. „Allerdings braucht es noch etwas Zeit, bis sich das auch im Ergebnis niederschlagen wird." In den vergangenen Monaten hat Wolford die Sichtbarkeit am Markt weiter erhöht, dazu gehörte auch sechs Neueröffnungen und Shop-Verlagerungen in wichtigen Städten. Mit Hilfe der neuen Kooperationen mit so renommierten Marken wie Mugler, Alberta Ferretti und GCDS konnte das Unternehmen neue Kundengruppen erschließen. Jüngst startete zudem eine Kooperation mit Sergio Rossi, seit Juli 2021 eine weitere namhafte Marke unter dem Dach der Lanvin Group. Erwarteter Rückenwind durch den Börsengang der Lanvin Group Substanziellen Rückenwind erwartet das Wolford-Management nicht zuletzt von der noch im laufenden Jahr erwarteten Börsennotierung des Hauptaktionärs Lanvin Group. Der Gang an die New Yorker Börse erfolgt über ein sog. Reverse Merger mit Hilfe einer special purpose acquisition company (SPAC). „Wolford ist eine der größten Beteiligungen der Gruppe und entsprechend wird auch unser Unternehmen von einer stärkeren Position der gesamten Lanvin Group profitieren," erklärt Azzali.