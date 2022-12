EQS-Adhoc: Wolford AG: Außerordentliche HV der Wolford AG stimmt für Kapitalmaßnahmen

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Wolford AG: Außerordentliche HV der Wolford AG stimmt für Kapitalmaßnahmen 01.12.2022 / 11:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Bregenz, 1. Dezember 2022: Die außerordentliche Hauptversammlung der Wolford AG (ISIN AT0000834007) hat das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 48.848.227 Mio. Euro im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung auf 32.251.924 Mio. Euro herabgesetzt und beschlossen, das Grundkapital auf bis zu 48.377.884,80 Euro durch Ausgabe von bis zu 3.359.575 neuen Stückaktien unter Wahrung der Bezugsrechte zu erhöhen. Der Ausgabepreis der neuen Aktien wurde mit 6 Euro je Aktie festgelegt. Der Gesamtausgabebetrag beträgt damit bis zu 20.157.450,00 Euro. Die Durchführung der Kapitalerhöhung soll in Q1/ 2023 erfolgen. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 01.12.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Wolford AG Wolfordstrasse 1 6900 Bregenz Österreich Telefon: +43/5574/6900 E-Mail: investor @ wolford.com Internet: www.wolford.com ISIN: AT0000834007 WKN: 83400 Indizes: ATX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1502975 Ende der Mitteilung EQS News-Service ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 1502975 01.12.2022 CET/CEST