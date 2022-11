:be AG: Das Projekt Montagne du Parc in Brüssel wird mit dem Austrian Green Planet Building® Award 2022 ausgezeichnet

EQS-Media / 30.11.2022 / 11:52 CET/CEST :be AG: Das Projekt Montagne du Parc in Brüssel wird mit dem Austrian Green Planet Building^® Award 2022 ausgezeichnet Lustenau, 30. November 2022 Nachdem das Projekt Montagne du Parc, die Zentrale der BNP Paribas Fortis Bank in Brüssel, in diesem Jahr bereits den MIPIM Award „Best Office and Business Development“ und den Publikumspreis des Belfa Facility Award erhalten hatte, wird es am 30. November mit dem Austrian Green Planet Building® Award ausgezeichnet. Den Preis wird ein Vertreter des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Innovation und Technologie in Wien im Rahmen einer Veranstaltung vor einem ausgewählten Fachpublikum überreichen. Aus den eingereichten Vorschlägen hat die Jury elf Leuchtturmprojekte ausgewählt, darunter lediglich zwei in der Europäischen Union. Nachdem das Pariser Projekt Green Office Enjoy diesen Preis 2019 erhalten hatte, wird der Award damit zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren einem Projekt von Baumschlager Eberle Architekten verliehen. Montagne du Parc ist ein typisches Beispiel für Projekte von Baumschlager Eberle Architekten, die seit ihrer Gründung zu den führenden Architekturbüros für nachhaltige Gebäude zählen. Mit 2226^® wurde bereits ein Gebäudekonzept entwickelt, das CO[2]-neutral klimatisiert wird, da es mit den elementaren Mitteln der Architektur gebaut wurde und auf ein ausgeklügeltes Operating System zurückgreift. Ein 2226^® Bürogebäude hält ohne zusätzliche Heizung, Lüftung und Kühlung ganzjährig eine Wohlfühltemperatur zwischen 22 und 26 Grad Celsius. Bereits in der Bauphase des Montagne du Parc wurden Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt. Durch den schonenden, stockwerkweisen Rückbau der Vorgängergebäude wurde das Material getrennt und zu mehr als 98 Prozent als wertvolle Ressource für den Neubau recycelt. Zudem wurde die mächtige unterirdische Wanne weiterverwendet. Auch in der Nutzung zeichnet sich Montagne du Parc durch hohe Raumflexibilität und überragende Nachhaltigkeit aus. Obwohl als Bankzentrale beauftragt, lässt das Gebäude vielfältige weitere Nutzungen zu. Arkaden, Höfe und ein Aufzug, der die beiden Stadtniveaus verbindet, sind öffentlich zugänglich. Das Erdgeschoss, dem Straßenniveau folgend, über zwei Ebenen laufend, bietet Raum für Shops, Gastronomie und öffentliche Nutzungen. Auch der unterirdische Wasserspeicher trägt maßgeblich zu einem hocheffizienten Betrieb und hohem Komfort bei: im Sommer werden die dort gespeicherten 14.000 m^3 Wasser zur Kühlung verwendet; im Winter wird die gespeicherte Abwärme für eine angenehme Temperierung genutzt. Der Energieverbrauch für Kühlung und Heizung beträgt maximal 15 kWh/m²/Jahr, was dem Gebäude das Label „Passivhaus“ verleiht. Das Dach des Gebäudes bietet auf 5.500 m² Lebensraum für Bienen, Vögel und eine große Vielfalt von Pflanzen. Eingebettet darin sind Photovoltaik-Paneele, die nachhaltig Energie für den Betrieb des Gebäudes und darüber hinaus ihren Beitrag zur Nutzenergie liefern. Weitere Grünflächen – etwa 1.400 m² – befinden sich in den Innenhöfen und auf Flächen rund um das Gebäude. Ein starkes ökologisches Zeichen setzt auch das Mobilitätskonzept: einerseits wurde die Zahl der Autostellplätze auf ein Minimum reduziert, andererseits verfügt der Standort über eine hohe Zahl an Fahrradstellplätzen. Der Austrian Green Planet Building^®, eine Kooperation des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich, zeichnet österreichische Planungsbüros, Consultants, Bauunternehmen und Produktionsbetriebe für ihre im Ausland erbrachten herausragenden Leistungen im Bereich des nachhaltigen und klimaneutralen Bauens aus. Im Fokus stehen nachhaltige und besonders energieeffiziente Gebäude, um den Herausforderungen des Klimaschutzes gerecht zu werden. Die :be AG ist eine Holdinggesellschaft, deren operativer Schwerpunkt in Beteiligungen an Architekturgesellschaften in Europa und Asien liegt. Die Beteiligungen sind hochprofessionelle Architekturgesellschaften und seit über 35 Jahren am Markt. Mit klaren Prozessen und höchsten architektonischen Ansprüchen, getrieben von Gestaltungswillen und Innovationsgeist, haben sie sich in der Architekturwelt als «Baumschlager Eberle Architekten» mit preisgekrönten, höchst wirtschaftlichen, international bekannten Bauten einen Namen gemacht. Mit dem Gebäudekonzept 2226^® verfügt die :be AG über einen absoluten USP im Nachhaltigkeitssektor. Das erklärte Ziel der :be AG ist breit angelegtes Wachstum über alle Geschäftsbereiche der Gruppe hinweg: Architektur, innovative Gebäudetechnologie auf Grundlage des «2226^®-Konzepts» sowie die Entwicklung und der Betrieb eigener Bestandsimmobilien. Mehr Unternehmensstandorte, mehr grosse Projekte, mehr 2226^®-Projekte, mehr eigene 2226^®-Bauten – mit unverändert höchster Architekturqualität. Weitere Informationen sind über die Website der Gesellschaft unter [1] www.be-ag.eu verfügbar. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Österreich oder in anderen Jurisdiktionen dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben. IR Kontakt UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Deutschland T +49 40 6378 5410 ir @ ubj.de PR Kontakt :be AG Harriet Bersier Millennium Park 20, 6890 Lustenau, Österreich T +41 71 227 14 38 M +41 78 780 05 55 h.bersier @ be-stgallen.com www.be-ag.eu Ende der Pressemitteilung ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Emittent/Herausgeber: :be AG Schlagwort(e): Immobilien 30.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: :be AG Millennium Park 20 6890 Lustenau Österreich Telefon: +43 5577 63051-0 Fax: +43 5577 63051-6890 E-Mail: office @ be-lustenau.com Internet: www.be-ag.eu ISIN: AT0000A2SGH0 WKN: A3CWWB Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 1501081 Ende der Mitteilung EQS-Media ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 1501081 30.11.2022 CET/CEST References Visible links 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9fc107cb841fea9d8bb082d12d44f0bb&application_id=1501081&site_id=apa_ots_austria&application_name=news