EQS-DD: Andritz AG: Dr. Alexander Isola, Verpfändung von 5.500 ANDRITZ-Aktien; Preis nicht bezifferbar

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 25.11.2022 / 18:05 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name ┌──────────────┬───────────┐ │ Titel: │ Dr. │ ├──────────────┼───────────┤ │ Vorname: │ Alexander │ ├──────────────┼───────────┤ │ Nachname(n): │ Isola │ └──────────────┴───────────┘ 2. Grund der Meldung a) Position / Status ┌───────────┬──────────────┐ │ Position: │ Aufsichtsrat │ └───────────┴──────────────┘ b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name ┌────────────┐ │ Andritz AG │ └────────────┘ b) LEI ┌───────────────────────┐ │ 549300VZKC61IR5U8G96 │ └───────────────────────┘ 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung ┌───────────────┬───────┐ │ Art: │ Aktie │ ├───────────────┼───────┤ │ Beschreibung: │ Aktie │ └───────────────┴───────┘ b) Art des Geschäfts ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verpfändung von 5.500 ANDRITZ-Aktien; Preis nicht bezifferbar │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘ c) Preis(e) und Volumen ┌──────────┬─────────┐ │ Preis(e) │ Volumen │ └──────────┴─────────┘ d) Aggregierte Informationen ┌───────────────────┬──────────────────────┐ │ Preis │ Aggregiertes Volumen │ ├───────────────────┼──────────────────────┤ │ nicht bezifferbar │ nicht bezifferbar │ └───────────────────┴──────────────────────┘ e) Datum des Geschäfts ┌───────────────────┐ │ 25.11.2022; UTC+1 │ └───────────────────┘ f) Ort des Geschäfts ┌────────────────────────────────┐ │ Außerhalb eines Handelsplatzes │ └────────────────────────────────┘ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 25.11.2022 CET/CEST ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Andritz AG Stattegger Straße 18 8045 Graz Österreich Internet: www.andritz.com Ende der Mitteilung EQS News-Service 79583 25.11.2022 CET/CEST