GULFOOD Manufacturing Dubai: AGRANA zeigt auf der weltweit führenden Lebensmittelmesse wieder innovative Produktkonzepte für Joghurts, Speiseeis, Food Service und Getränke

EQS-Media / 03.11.2022 / 11:05 CET/CEST GULFOOD Manufacturing Dubai: von löffelbaren Datteljoghurts bis Sirupe für Barista - AGRANA zeigt auf der weltweit führenden Lebensmittelmesse wieder innovative Produktkonzepte für Joghurts, Speiseeis, Food Service und Getränke Die GULFOOD Manufacturing in Dubai ist von 8. – 10. November wieder internationaler Schauplatz der lebensmittelverarbeitenden Industrie und Messetreffpunkt für Fachleute speziell aus dem Nahen Osten, Nord- und Zentralafrika sowie aus Asien. Das globale Nahrungsmittelunternehmen AGRANA wird auf der GULFOOD Manufacturing gemeinsam mit AUSTRIA JUICE, ein Joint Venture von AGRANA und der Raiffeisen Ware Austria, dem Publikum aus der Molkerei-, Bäckerei-, Speiseeis- und Getränkeindustrie eine große Bandbreite an neuen Frucht- und Aromazubereitungen präsentieren. Eine gesunde und bewusste Ernährung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Konsumentinnen und Konsumenten legen dabei verstärkt Wert auf die positive Wirkung von Lebensmitteln, auf das eigene Wohlbefinden und das Immunsystem. Gleichzeitig bleiben die Ansprüche an Geschmack und Genuss unverändert hoch. „Sich „all natural“ zu ernähren ist ein Trend, dem wir mit innovativen Produktkonzepten für die weiterverarbeitende Industrie verstärkt Rechnung tragen. Dementsprechend legt AGRANA auf der GULFOOD Manufacturing ihr Augenmerk auf "Good-for-you"-Produkte, da dieser Trend auch in der Golfregion zunimmt“, betont AGRANA-CEO Markus Mühleisen. AGRANA verbindet diese Ansprüche in funktionellen Konzepten etwa mit Joghurts in verschiedenen neuen Geschmackskombinationen. Eines dieser neuartigen Trinkjoghurts, das AGRANA auf der Messe präsentieren wird, ist ein Kiwi-Limetten-Immunstärkungsgetränk: Das Konzept ist reich an Vitamin C und Zink, beides Inhaltsstoffe, die bekannt dafür sind, das körpereigene Immunsystem zu unterstützen. Der hohe Anteil an Ballaststoffen - gut für den Stoffwechsel - macht das Getränk zu einem erfrischenden, vielseitigen Genuss für zwischendurch. Eine weitere neue Produktentwicklung ist AGRANA mit dem löffelfähigen Joghurt mit großen, bissfesten Dattelstückchen gelungen. Die Dattel ist eine der beliebtesten Früchte in den arabischen Ländern und wird auch international immer beliebter. Allerdings gab es bisher kein löffelfähiges Joghurt mit festen Dattelstückchen, da sich die Dattel aufgrund ihrer Beschaffenheit bei der Pasteurisierung auflöst. Auf der GULFOOD Manufacturing präsentiert AGRANA nun ein Dessert mit hohem Fruchtanteil, das die besten Eigenschaften von Joghurt und Datteln vereint. Bühne frei für die Getränke-Marke "Watson Says", speziell für Barista kreiert Die Produktmarke Watsons Says von AGRANA Fruit wurde als Produktlinie aus hochwertigen Sirupen, Saucen und Fruchtmischungen speziell für den Einsatz in Kaffeekreationen, Teegetränken, Cocktails, Mocktails, Frappes und einer Vielzahl anderer Getränke entwickelt. Weiche Textur, natürlicher Geschmack und Farbe sind das Ergebnis hochwertiger Rezepturen, die damit für Barista gebrauchsfertig in Cafés, Schnellrestaurants und Bars eingesetzt werden können. Die kunstvoll gestalteten Produkte der Marke sind darüber hinaus ein dekorativer Blickfang in jeder Bar. Den erstklassigen Geschmack und die bunte Palette von Sirupen und Toppings der jungen Marke „Watson Says“ können Messebesucherinnen und Besucher am AGRANA-Messestand an der Kaffeebar live im Dubai World Trade Center (Halle 7, Stand C7-4) erleben. AUSTRIA JUICE mit maßgeschneiderten Konzepten für Getränkeindustrie Auch AUSTRIA JUICE, ein Joint Venture von AGRANA und der Raiffeisen Ware Austria, präsentiert sich auf der GULFOOD Manufacturing mit innovativen und maßgeschneiderten Getränkekonzepten. Als ein Full-Service Partner der Getränkeindustrie bietet AUSTRIA JUICE professionelle Business-to-Business Lösungen – von vollmundigen Säften über Malzgetränke bis hin zu schmackhaften Energy Getränken. Das breite Aromenportfolio - von Karamell über Sour Cream und Beeren-Mix bis zu Sellerie und Ananas-Guave - gewährleistet zusätzlich die Umsetzung von unterschiedlichsten Geschmacksprofilen, die vielfältige Getränkekreationen ermöglichen und an die Anforderungen der Getränkehersteller angepasst sind. Über AGRANA AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 55 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 2,9 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Für Rückfragen: Mag. (FH) Markus Simak Pressesprecher +43 1 21137 12084 [1]markus.simak @ agrana.com Mag. (FH) Hannes Haider Investor Relations Officer +43 1 21137 12905 [2]hannes.haider @ agrana.com Diese Meldung steht in Deutsch und Englisch unter [3] https://www.agrana.com/ zur Verfügung. 