EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: Ausblick für 2022 angepasst – starke Kernerträge in der gesamten Gruppe

Raiffeisen Bank International AG: Ausblick für 2022 angepasst – starke Kernerträge in der gesamten Gruppe

RBI: 1. bis 3. Quartal 2022 Ausblick für 2022 angepasst – starke Kernerträge in der gesamten Gruppe • Anstieg beim Zinsüberschuss ohne Russland und Belarus in den ersten drei Quartalen 2022 im Jahresvergleich um 38% auf EUR 2.399 Millionen • Anstieg beim Provisionsüberschuss ohne Russland und Belarus um 18% auf EUR 1.287 Millionen gegenüber Vorjahresperiode • Konzernergebnis bei EUR 822 Millionen (11% ROE) ohne Russland und Belarus sowie ohne den Gewinn aus dem Verkauf der bulgarischen Konzerneinheiten • Kreditwachstum im dritten Quartal bei 1,3%, mit Wachstum in CE und SEE, unveränderten Volumina in Group Corporates & Markets und einem Rückgang in EE • Risikokosten in Höhe von EUR 160 Millionen im dritten Quartal, damit EUR 721 Millionen seit Jahresbeginn (Neubildungsquote von 0,71% seit Jahresbeginn) • Harte Kernkapitalquote 14,6% (transitional, inkl. Ergebnis), getrieben durch ein starkes Konzernergebnis und stabile Risikogewichtete Aktiva (RWA) im dritten Quartal; Gewinne von osteuropäischen Tochtergesellschaften können nicht ausgeschüttet werden • Ausblick für das Jahr 2022 wurde angepasst Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-9/2022 1-9/2021 Q3/2022 Q2/2022 Zinsüberschuss 3.591 2.352 1.392 1.214 Provisionsüberschuss 2.682 1.424 1.117 882 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen 471 29 155 132 Verwaltungsaufwendungen (2.574) (2.122) (925) (857) Betriebsergebnis 4.275 1.830 1.775 1.412 Übriges Ergebnis (225) (120) (118) (6) Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben (285) (181) (44) (82) Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte (721) (145) (160) (242) Ergebnis vor Steuern 3.044 1.384 1.453 1.082 Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen 2.455 1.093 1.156 859 Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 453 62 0 435 Konzernergebnis 2.801 1.055 1.089 1.270 Bilanz in EUR Millionen 30/09/2022 31/12/2021 Forderungen an Kunden 109.066 100.832 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 129.786 115.153 Bilanzsumme 219.834 192.101 Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 108.496 89.928 Kennzahlen 30/09/2022 31/12/2021 NPE Ratio 1,5% 1,6% NPE Coverage Ratio 61,5% 62,5% Harte Kernkapitalquote (inkl. Ergebnis)* 14,6% 13,1% Eigenmittelquote (inkl. Ergebnis)* 18,4% 17,6% *transitional Kennzahlen 1-9/2022 1-9/2021 Q3/2022 Q2/2022 Nettozinsspanne (durchschnittl. zinstragende Aktiva) 2,49% 1,94% 2,71% 2,56% Cost/Income Ratio 37,6% 53,7% 34,3% 37,8% Neubildungsquote (durchschnittl. Forderungen an Kunden) 0,71% 0,21% 0,43% 0,76% Konzern-Return-on-Equity 27,6% 11,1% 31,2% 37,6% Ergebnis je Aktie in EUR 8,31 3,00 3,24 3,79 Ausblick/Ziele Die folgenden Ziele basieren auf unserer bestehenden geografischen Positionierung. Die unterschiedlichen Optionen bezüglich Russland und Belarus werden evaluiert. • Der Zinsüberschuss dürfte im Jahr 2022 bei rund EUR 4,8 Milliarden und der Provisionsüberschuss bei rund EUR 3,7 Milliarden liegen. • Russland und Belarus ausgenommen, sollten der Zinsüberschuss und der Provisionsüberschuss 2022 voraussichtlich bei rund EUR 3,2 Milliarden bzw. bei EUR 1,7 Milliarden liegen. • Wir gehen von einem stabilen Kreditvolumen im 4. Quartal 2022 aus, mit weiterhin selektivem Wachstum in Zentral- und Südosteuropa. • Wir erwarten Verwaltungsaufwendungen von rund EUR 3,5 Milliarden, was zu einer Cost/Income Ratio von etwa 40 Prozent führen dürfte. • Die Neubildungsquote dürfte 2022 voraussichtlich bis zu 100 Basispunkte betragen. • Der Konzern-Return-on-Equity dürfte 2022 bei rund 25 Prozent liegen. • Zum Jahresende 2022 erwarten wir eine harte Kernkapitalquote von über 14 Prozent. Das Ziel für die harte Kernkapitalquote wird ab Jänner 2023 auf 13,5 Prozent und für Jahresende 2023 auf 14 Prozent erhöht. Die mittelfristigen Ziele für Return on Equity und Ausschüttungsquote werden aufgrund der gegenwärtigen Unsicherheiten in Osteuropa ausgesetzt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: John P. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: John P. Carlson, CFA Group Investor Relations Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, Österreich ir @ rbinternational.com Telefon +43-1-71 707-2089 www.rbinternational.com
02.11.2022 CET/CEST