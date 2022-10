ViennaEstate Immobilien AG: Gleichenfeier des exklusiven Dachgeschoßausbaus D’Orsaygasse 7 in 1090 Wien

EQS-Media / 12.10.2022 / 10:00 CET/CEST ViennaEstate Immobilien AG: Gleichenfeier des exklusiven Dachgeschoßausbaus D’Orsaygasse 7 in 1090 Wien Wien, 12. Oktober 2022 – Gestern wurde die Dachfertigstellung vier hochwertiger Dachgeschoßwohnungen sowie umfangreicher Sanierungsmaßnahmen in dem 1883 erbauten Gründerzeithaus in 1090; D’Orsaygasse 7 gefeiert. Der voraussichtliche Fertigstellungstermin ist Ende April 2023. Die Vormerkung für die vier Mietwohnungen beginnt exklusiv ab Jänner 2023. „Dass der Dachgeschoß-Ausbau architektonisch zu diesem strenghistorischen Gründerzeithaus, zu seiner klassischen Fassade und zur eleganten Umgebung des neunten Bezirks passt, war mir ein besonderes Anliegen“, betont Mag. Peter Lazar, Vorstandsvorsitzender der ViennaEstate Immobilien AG. Im bestehenden Zinshaus D’Orsaygasse 7 wurde das Dach über die beiden bestehenden Gebäudeflügel erweitert: Straßenseitig zweigeschoßig mit zwei Wohnungen und an der Hofseite eingeschoßig mit ebenfalls zwei Wohneinheiten. Die vier Wohnungen mit einer Gesamt-Fläche von etwa 400 m^2 werden über eine Luftwärmepumpe versorgt. Im Zuge der Ausbauarbeiten erfolgt der Einbau eines barrierefreien Zugangs, zudem werden die Allgemeinflächen (Stiegenhaus, Hof, etc.) und die Fassade saniert. Das neue Obergeschoß ist errichtet, das Dach gedeckt. Die ViennaEstate plant als Projektentwickler und Asset Manager für den Immobilien-Eigentümer BMK Real Estate GmbH alle Belange rund um Sanierung und Umbau, die Baufirma Mandlbauer Bau GmbH ist Generalunternehmer, CAD Office Müllner GmbH fungiert als Örtliche Bauaufsicht. Alle Beteiligten – allen voran aber die Arbeiterinnen und Arbeiter vor Ort – feierten mit zahlreichen Gästen die erfolgreiche Zusammenarbeit sowie die baldige Fertigstellung des hochwertigen Dachgeschoß-Ausbaus. CAD Office Müllner-Geschäftsführer Werner Müllner nutzt die Gelegenheit, allen Partner:innen für die Zusammenarbeit und den intensiven Einsatz zu danken und lobt den zügigen Baufortschritt. Vormerkung ab Jänner 2023 Die Verwertung der Mietwohnungen in der D’Orsaygasse 7 in 1090 Wien übernimmt die ViennaEstate Makler GmbH. Besuchen Sie dazu die Webseite unter [1] www.viennaestate-makler.com oder melden Sie sich direkt an Geschäftsführer Florian Prammer unter [2]prammer @ viennaestate.com oder +43 676 839 85 812. Bildindex Die Visualisierung: D‘Orsaygasse 7, 1090 Wien steht unter [3] https://www.viennaestate.com/medien/ zum Download zur Verfügung. Der Abdruck ist für Pressezwecke unter Angabe des Copyrights honorarfrei. Direktkontakt ViennaEstate Immobilien AG, Janis-Joplin-Promenade 26/OG 7, 1220 Wien T +43 1 236 01 55 I @ [4]hoffmann @ viennaestate.com I [5] www.viennaestate.com Ende der Pressemitteilung ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Emittent/Herausgeber: ViennaEstate Immobilien AG Schlagwort(e): Immobilien 12.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: ViennaEstate Immobilien AG Janis-Joplin-Promenande 26 / 7.OG 1220 Wien Österreich Internet: https://www.viennaestate.com/ ISIN: AT0000A0B4R9 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1460813 Ende der Mitteilung EQS-Media 1460813 12.10.2022 CET/CEST References Visible links 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bad433e13f3a553b6f584258989ed493&application_id=1460813&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 2. prammer @ viennaestate.com 3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8fda6174367fbdd16b4acfff53620578&application_id=1460813&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 4. hoffmann @ viennaestate.com 5. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a876e60e3cc8f5285371ad18f554d7a2&application_id=1460813&site_id=apa_ots_austria&application_name=news