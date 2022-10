Co-Working-Anbieter andys.cc zieht ins fünfte Geschoß des HoHo Wien

EQS-Media / 10.10.2022 / 11:23 CET/CEST Co-Working-Anbieter andys.cc zieht ins fünfte Geschoß des HoHo Wien Anfang September 2022 hat der Office-as-a-Service Anbieter andys.cc auf über 500 m^2 das halbe fünfte Geschoß im HoHo Wien bezogen. Vom Mix aus Hochhaus-Feeling & urbanem Flair sowie der unschlagbar gemütlichen Holz-Ästhetik – die lt. einer Studie* nachweislich die Konzentration fördert – profitieren ab sofort Nutzerinnen und Nutzer neuer Arbeitswelten, die einen hohen Qualitäts- und Digitalisierungsstandard schätzen. (Wien, 10-10-2022) Die Co-Working-Büros von andys.cc entsprechen dem New Work-Trend: ab sofort hat man im HoHo Wien die Möglichkeit, unkompliziert stundenweise on-the-road ein Büro anzumieten um beispielweise Termine näher bei Kundinnen und Kunden abhalten zu können. Eine längerfristige Einmietung ist optional. 45 Arbeitsplätze stehen – neben der angrenzenden U-Bahn-Station Seestadt und der gegenüberliegenden Hochgarage Seehub – zur Verfügung. Raucht der Kopf, sorgt ein Spaziergang um den See für einen neuen Kreativschub. Einzigartig ist auch das andys.cc-Modell der Multistandort-nutzung: Sie ermöglicht Personen mit einer Monatsmitgliedschaft mehrere Office-Standorte flexibel zu belegen. Weitere Infos entnehmen Sie dem [1]Direkt-Link! Freie Mietflächen im HoHo Wien Ausgebaute Flächen ab 260 m^2 sind für künftige Gewerbe-Interessent:innen bezugsfertig. Weitere Büroflächen im HoHo Tower befinden sich im Edelrohbau und können noch nach Mieter:innenwunsch gestaltet werden. Die freien 3.000 m^2 im Solitärgebäude HoHo Next eignen sich aufgrund des eigenen Eingangs sowie der separaten Liftgruppe besonders für EIN Unternehmen. Eine 100 m^2 große Terrasse mit Seeblick rundet das Angebot ab. Weitere Details rund um das HoHo Wien entnehmen Sie der HoHo Wien-Website unter [2] http://www.hoho-wien.at sowie der Facebook-Seite [3] www.facebook.com/hohowien. Bildindex Fotos finden Sie im Medienbereich unter [4] https://www.viennaestate.com/medien Der Abdruck ist für Pressezwecke unter Angabe des Copyrights honorarfrei. *Studie des Human Research Institutes, Link: [5] http://humanresearch.at/newwebcontent/?page_id=45 Kontakt HoHo Wien: Kontakt andys.cc: MMag. Romana Hoffmann andys coworking company GmbH ViennaEstate Immobilien AG 1060; Gumpendorferstraße 19 T: +43 1 236 01 55 160 T: +43 5 7585 @ [6]office @ hoho-wien.at @ [7]team @ andys.cc