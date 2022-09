EQS-Adhoc: FACC AG: Wechsel im Vorstand mit Wirkung ab 1. Oktober

EQS-Ad-hoc: FACC AG / Schlagwort(e): Personalie FACC AG: Wechsel im Vorstand mit Wirkung ab 1. Oktober 27.09.2022 / 16:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Ried im Innkreis, 27. September 2022 – Der Aufsichtsrat der FACC AG hat heute Herrn Zhen Pang mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 als neues Vorstandsmitglied (CCO) bestellt. Herr Pang folgt damit Herrn Yongsheng Wang, der mit Wirkung zum 30. September 2022 abberufen wird und übernimmt die von Herrn Wang verantworteten Ressorts (Interne Revision, China Business Relations und Risikomanagement). Herr Jian Wang (Aufsichtsratsvorsitzender der FACC AG) ist sehr erfreut über die Neubesetzung durch Herrn Pang, welcher eine umfangreiche Erfahrung in der Luftfahrtbranche - insbesondere in UK und den USA - mit sich bringt. Herrn Yongsheng Wang dankt er im Namen des gesamten Aufsichtsrats und der Vorstandskollegen für die langjährige ausgezeichnete Arbeit und den daraus resultierenden Erfolgen für das Unternehmen und wünscht ihm weiterhin alles Gute.