EQS-PVR: Flughafen Wien AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Flughafen Wien AG Flughafen Wien AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 27.09.2022 / 16:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wien, 26.9.2022 Überblick ☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: Flughafen Wien Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018) Vorname Name/Nachname Sitz Staat NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH St. Pölten Österreich Wien Holding GmbH Wien Österreich 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 22.9.2022 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person Prozentanteile der Prozentanteile Stimmrechte, die die Gesamtzahl der Stimmrechte, Finanz-/sonstigen Summe der die zu Aktien Instrumente repräsentieren von Stimmrechte gehören (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) 7.A + des 7.B in Emittenten % Situation am Tag der 40,00 % 0,00 % 40,00 84 000 000 Schwellenberührung % Situation in der vorherigen Meldung 40,00 % 40,00 (sofern anwendbar) % Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt Indirekt Direkt Indirekt (§ 130 BörseG (§ 133 BörseG 2018) (§ 130 BörseG (§ 133 BörseG 2018) 2018) 2018) AT00000VIE62 33 600 004 40,00 % Subsumme A 33 600 004 40,00 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 Art des Verfalldatum Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Instruments die erworben werden Stimmrechte können Subsumme B.1 B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Anzahl der Prozentanteil Instruments Cash Settlement Stimmrechte der Stimmrechte Subsumme B.2 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Direkt Total Direkt gehaltene Direkt gehaltene von Ziffer Name kontrolliert Stimmrechte Finanz-/sonstige beiden durch Ziffer in Aktien Instrumente (%) (%) (%) 1 Land Niederösterreich 2 Stadt Wien 3 NÖ Holding GmbH 1 NÖ 20,00 4 Landes-Beteiligungsholding 3 20,00 % % GmbH 5 Wien Holding GmbH 2 20,00 % 20,00 % 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Die NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH, FN 248050 f, die bisher mit 16.800.000 Aktien an der Flughafen Wien Aktiengesellschaft beteiligt war, hat 4 weitere Aktien erworben, sodass sie nunmehr mit 16.800.004 Aktien an der Flughafen Wien Aktiengesellschaft beteiligt sind. Die Wien Holding GmbH, FN 39079 w, ist wie bisher mit 16.800.000 Aktien an der Flughafen Wien Aktiengesellschaft beteiligt. Zwischen NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH und Wien Holding GmbH besteht ein Syndikatsvertrag. *** ENGLISH CONVENIENCE TRANSLATION *** NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH, FN 248050 f, which held 16,800,000 shares in Flughafen Wien Aktiengesellschaft, has acquired 4 additional shares and now holds 16,800,004 shares in Flughafen Wien Aktiengesellschaft. Wien Holding GmbH, FN 39079 w, continues to hold 16,800,000 shares in Flughafen Wien Aktiengesellschaft. Between NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH and Wien Holding GmbH a shoreholders' agreement is in place. Wien am 26.9.2022 Rückfragehinweis: Konzernkommunikation Flughafen Wien AG Kontakt: Christian Schmidt Head of Investor Relations Flughafen Wien AG Tel.: +43 1 7007/23126 E-Mail: [1]christian.schmidt @ viennaairport.com ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 27.09.2022 CET/CEST ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Flughafen Wien AG Postfach 1 1300 Wien-Flughafen Österreich Internet: http://www.viennaairport.com Ende der Mitteilung EQS News-Service 1451435 27.09.2022 CET/CEST References Visible links 1. christian.schmidt @ viennaairport.com