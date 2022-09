EQS-Adhoc: Semperit AG Holding identifiziert voraussichtlichen Wertminderungsbedarf im Sektor Medizin in Höhe von etwa 50 Mio. EUR

EQS-Ad-hoc: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Sonstiges Semperit AG Holding identifiziert voraussichtlichen Wertminderungsbedarf im Sektor Medizin in Höhe von etwa 50 Mio. EUR 13.09.2022 / 19:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Ad-hoc Mitteilung Semperit identifiziert voraussichtlichen Wertminderungsbedarf im Sektor Medizin in Höhe von etwa 50 Mio. EUR Wien, Österreich, 13. September 2022 – Vor dem Hintergrund der Marktdynamik für Untersuchungs- und Schutzhandschuhe hat der Vorstand der Semperit AG Holding die bewertungsrelevanten Schätzungen und Annahmen in Bezug auf den Sektor Medizin (Segment Sempermed) überprüft. Im Zuge dessen wurde ein voraussichtlicher Wertminderungsbedarf in der Größenordnung von etwa 50 Mio. EUR zum 30. September 2022 für das Segmentvermögen der Sempermed identifiziert. Der genaue Betrag der Wertminderung wird in den Zahlen der Geschäftsentwicklung bis zum dritten Quartal 2022 berücksichtigt sein und spätestens mit der Veröffentlichung des Ergebnisses für Q1-3 am 16. November 2022 bekanntgegeben werden. Für Rückfragen: Monika Riedel Director Group Brand Management, Corporate Spokesperson +43 676 8715 8620 [1]monika.riedel @ semperitgroup.com Judit Helenyi Director Investor Relations +43 676 8715 8310 [2]judit.helenyi @ semperitgroup.com [3] www.semperitgroup.com [4] www.linkedin.com/company/semperit-ag ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 13.09.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Semperit AG Holding Am Belvedere 10 1100 Wien Österreich Telefon: +43 1 79 777-310 Fax: +43 1 79 777-602 E-Mail: judit.helenyi @ semperitgroup.com Internet: www.semperitgroup.com ISIN: AT0000785555 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1441759 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1441759 13.09.2022 CET/CEST References Visible links 1. monika.riedel @ semperitgroup.com 2. judit.helenyi @ semperitgroup.com 3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a1853d2543b65a06a0c38b7d8493c4a0&application_id=1441759&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 4. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1d0be88a25595ba48a3754775b0ada37&application_id=1441759&site_id=apa_ots_austria&application_name=news