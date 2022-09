EQS-News: Kapsch TrafficCom AG: Wechsel in der Investor Relations bei Kapsch TrafficCom

EQS-News: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges Kapsch TrafficCom AG: Wechsel in der Investor Relations bei Kapsch TrafficCom 08.09.2022 / 10:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Wechsel in der Investor Relations bei Kapsch TrafficCom • Marcus Handl wird neuer Investor Relations Officer Wien, 8. September 2022 Hans Lang, seit sechs Jahren Investor Relations Officer der Kapsch TrafficCom AG, verlässt auf eigenen Wunsch das Unternehmen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Mit 12. September 2022 wird Marcus Handl die Funktion des Investor Relations Officer übernehmen. Marcus Handl ist seit 2000 für die Kapsch Group tätig. Er begleitete bereits im Jahr 2007 den Börsegang und hatte bis 2016 die IR-Agenden der Kapsch TrafficCom AG inne, bevor er für vier Jahre die Verantwortung für die damals neue Tochtergesellschaft Kapsch TrafficCom Transportation in Spanien übernahm. Seit seiner Rückkehr nach Österreich verantwortet er das Corporate Development von Kapsch TrafficCom. Nun übernimmt er erneut die Position des Investor Relations Officer. Der Vorstand dankt Hans Lang für sein Engagement und für die Weiterentwicklung der Kapitalmarktkommunikation in den vergangenen Jahren. Der Investor Relations Officer der Kapsch TrafficCom AG berichtet direkt an CEO Georg Kapsch.