ViennaEstate Immobilien AG: Altbau-Charme und Wohnen im Dachgeschoß liegen weiterhin im Trend: die Wohn-Immobilie Roseggergasse 33-35 ist zu 64%* vermietet

EQS-Media / 07.09.2022 / 10:25 CET/CEST ViennaEstate Immobilien AG: Altbau-Charme und Wohnen im Dachgeschoß liegen weiterhin im Trend: die Wohn-Immobilie Roseggergasse 33-35 ist zu 64%* vermietet Wien, 07. September 2022 – Die Nachfrage nach den modernen Mietwohnungen in 1160 Wien, Roseggergasse 33-35 ist enorm hoch. Die 33 hochwertig ausgestatteten Wohnungen – teils anspruchsvoll generalsaniert, teils im Dachgeschoß neu ausgebaut – sind ab Dezember 2022 bezugsfertig, zwei Drittel davon sind bereits fix vermietet. Schon jetzt freuen sich 34 künftige Bewohnerinnen und Bewohner der unbefristet zur Vermietung stehenden Wohneinheiten auf den Einzug. *Die 64% Vermietungsgrad werden ohne Berücksichtigung der Bestandswohnungen berechnet. Die insgesamt 33 Wohnungen mit 2 bis 4 Zimmern in einer Größe zwischen 40 m^2 und 102 m^2 Wohnfläche verfügen teilweise über private Außenflächen in Form von Terrassen, Balkonen oder Loggien. In der Grund-Ausstattung der Wohneinheiten wurde auf hochwertige Materialien (z.B. massiver Eichen-Parkett in den Zimmern) und qualitätsvolle Einrichtung (z.B. Küchen der Firma EWE mit AEG-Geräten) besonders Wert gelegt. Hervorzuheben ist, dass die 12 Wohneinheiten im DG mit Fußbodenheizung, Klimaanlagen und elektrischem Sonnenschutz versehen sind. In neuem Glanz erstrahlt auch der 830 m^2 große neu gestaltete Innenhof, der allen Mieterinnen und Mietern frei zugänglich ist. Zeitgemäß sind auch die zwei neu eingebauten Aufzüge in den beiden Stiegenhäusern. Die hauseigene Tiefgarage bietet Platz für 22 PKW-Stellplätze. Die Liegenschaft 1160 Wien, Roseggergasse 33-35 liegt nahe der U-Bahnlinie 3 Station Ottakring und ist bestens an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. Egal, ob mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß, der nächste Supermarkt ist nur 3 Gehminuten entfernt! Fahrrad- sowie Kinderwagenabstellraum stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern im Haus zur Verfügung. Im Haus selbst befindet sich der Kindergarten KIWI – Kinder in Wien für unserer Kleinsten, das GRG Maroltingergasse ist fußläufig erreichbar. Die Musterwohnung im dritten Geschoß ist nach Terminvereinbarung mit den Maklern der ViennaEstate Makler GmbH jederzeit zu besichtigen. Besuchen Sie dazu die Makler-Webseite unter [1] www.viennaestate-makler.com oder wenden Sie sich an Geschäftsführer Florian Prammer unter [2]prammer @ viennaestate.com oder +43 676 839 85 812. Bildindex Visualisierung Roseggergasse 33-35 steht hier zum Download zur Verfügung [3] https://www.viennaestate.com/medien/Der Abdruck ist für Pressezwecke unter Angabe des Copyrights honorarfrei. Direktkontakt ViennaEstate Immobilien AG, Janis-Joplin-Promenade 26/OG 7, 1220 Wien T +43 1 236 01 55 - 160 I @ [4]hoffmann @ viennaestate.com I [5] www.viennaestate.com Ende der Pressemitteilung ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Zusatzmaterial zur Meldung: Datei: [6]Innen-Visualisierung Roseggergasse 1160 Wien © ViennaEstate + PropTexx GmbH ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Emittent/Herausgeber: ViennaEstate Immobilien AG Schlagwort(e): Immobilien 07.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: ViennaEstate Immobilien AG Janis-Joplin-Promenande 26 / 7.OG 1220 Wien Österreich Internet: https://www.viennaestate.com/ ISIN: AT0000A0B4R9 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1437129 Ende der Mitteilung EQS-Media 1437129 07.09.2022 CET/CEST References Visible links 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bad433e13f3a553b6f584258989ed493&application_id=1437129&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 2. prammer @ viennaestate.com 3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8fda6174367fbdd16b4acfff53620578&application_id=1437129&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 4. hoffmann @ viennaestate.com 5. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a876e60e3cc8f5285371ad18f554d7a2&application_id=1437129&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 6. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=24a1727393a27c2143707be6329c8279&application_id=1437129&site_id=apa_ots_austria&application_name=news