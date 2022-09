EQS-News: SunMirror AG: ENTWICKLUNGEN IM AUGUST – PERSONELLE VERÄNDERUNGEN & FORTENTWICKLUNG RESSOURCENPROJEKTE

EQS-News: SunMirror AG / Schlagwort(e): Sonstiges SunMirror AG: ENTWICKLUNGEN IM AUGUST – PERSONELLE VERÄNDERUNGEN & FORTENTWICKLUNG RESSOURCENPROJEKTE 02.09.2022 / 14:13 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ SUNMIRROR AG: ENTWICKLUNGEN IM AUGUST – PERSONELLE VERÄNDERUNGEN & FORTENTWICKLUNG RESSOURCENPROJEKTE Zug, Schweiz: 02. September 2022. SunMirror AG ("SunMirror"; ISIN CH0396131929) gibt hiermit bekannt, dass der Verwaltungsrat mit Laurent Quelin einen neuen und qualifizierten Chief Financial Officer fand, der am 01. September diese Funktion übernahm. Laurent Quelin ist ein ausgewiesener Finanzexperte, der umfangreiche Branchenerfahrungen im Rohstoff- und Bergbausektor mitbringt. In herausgehobenen Positionen betreute er die Finanzierung zahlreicher Bergbau-Unternehmen vergleichbarer Größe. Laurent Quelin ersetzt in seiner Funktion Flavia Sennhauser, die Anfang August als Verwaltungsräten zurücktrat und somit keine Verlängerung ihrer Funktion anstrebt und daher mit Ablauf der nächsten Generalversammlung ausscheiden wird. Für dieses Engagement dankt die SunMirror AG Frau Sennhauser außerordentlich. Der Verwaltungsrat ist derzeit damit beschäftigt, die beiden existierenden Direktoren von Lithium 1 Pty Ltd. auszuwechseln. Es ist geplant, dass Roger Hermann, Prokurist der SunMirror AG und Verwaltungsrat der SunMirror Luxembourg, als Vertreter der SunMirror AG sowie eine weitere vertrauenswürdige Person mit australischem Wohnsitz (gemäß den lokalen Vorschriften) als neue Direktoren der Gesellschaft zu bestellten. Die dazu notwendigen administrativen Schritte sind eingeleitet und werden voraussichtlich Ende September abgeschlossen sein. Roger Hermann wird darüber hinaus auch dem Verwaltungsrat der Pharlap Holdings Pte Ltd. beitreten, um auch bei dieser Tochterfirma sicherzustellen, dass die Muttergesellschaft auch zukünftig die Kontrolle behält. Die SunMirror AG hat vor kurzem alle relevanten Umweltverträglichkeitsprüfungen für das Lithiumprojekt Moolyella in Westaustralien abgeschlossen, das sich zu 100 % in ihrem Besitz befindet. Derzeit wird ein Arbeitsplan (POW) fertiggestellt, der den zuständigen Behörden für ein erstes Bohrprogramm vorgelegt werden soll, um verschiedene Standorte zu testen, die nach Ansicht des Unternehmens aussichtsreich für spodumenhaltigen Pegmatit sind. Bohrunternehmen werden derzeit kontaktiert, um diese Bohrarbeiten zu prüfen und ein Angebot abzugeben. Darüber hinaus wird die SunMirror AG in Kürze mit der Umweltverträglichkeitsprüfung für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Kingston Keith beginnen, das sowohl für Gold als auch für Nickel aussichtsreich ist. Sobald diese abgeschlossen sind, werden die Informationen zur Planung und Einreichung eines Arbeitsplans bei den zuständigen Behörden für ein erstes Bohrprogramm verwendet, das auf die potenzielle neigungsabwärts gerichtete Erweiterung der Goldmineralisierung unter den oberflächennahen historischen Goldvorkommen abzielt. * * * * * Über die SunMirror AG Die SunMirror-Gruppe investiert in strategische Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf grüne Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte an strategische Käufer zu veräußern. Dabei unterscheidet sich SunMirror von anderen Marktteilnehmern durch einen Mine-to-Market-Nachhaltigkeitsansatz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg und wird so zum Urheber einer Best Practice im Bergbausektor. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN CH0396131929) notieren an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) und werden an den Freiverkehrsbörsen Frankfurt, Düsseldorf und Berlin (Ticker: ROR) sowie auf Xetra gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter: [1] www.sunmirror.com. Kontakt Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Büro Frankfurt Friedrich Ebert Anlage 35-37 Tower 185 60327 Frankfurt - Germany Tel: +49 (0) 69 1532 5857 Büro Münster Oststrasse 12b 48145 Münster - Germany ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 02.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: SunMirror AG Steinhauserstrasse 74 6300 Zug Schweiz E-Mail: info @ sunmirror.ch Internet: https://www.sunmirror.ch ISIN: CH0396131929 WKN: A2JCKK Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1434555 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1434555 02.09.2022 CET/CEST References Visible links 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=72698a3011c40bb8a5beb2be72a9ad30&application_id=1434555&site_id=apa_ots_austria&application_name=news