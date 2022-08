AGRANA: Verarbeitungskampagnen in österreichischen Stärkewerken gestartet

AGRANA: Verarbeitungskampagnen in österreichischen Stärkewerken gestartet In Zeiten explodierender Energiepreise erspart Nassmais-Verarbeitung Landwirten Trocknungskosten Die AGRANA-Verarbeitungskampagnen in den drei österreichischen Stärkefabriken sind gestartet. Am 29. August wurde im AGRANA-Werk Gmünd (NÖ) mit der Stärkekartoffelübernahme begonnen. Aufgrund geringerer Kontraktmengen und trockenheitsbedingt unterdurchschnittlicher Ernteerwartungen wird die Kartoffelliefermenge unter dem Vorjahr liegen. Der Stärkegehalt der angelieferten Kartoffeln liegt aktuell bei überdurchschnittlichen 20 % (Vorjahr: 18,5 %). Die Stärkekartoffelkampagne wird in der zweiten Dezemberhälfte abgeschlossen werden. Ebenso angelaufen ist Anfang dieser Woche die Nassmais-Verarbeitung in den beiden AGRANA-Standorten in Aschach/Donau (OÖ) sowie in Pischelsdorf (NÖ). Die Nassmais-Kampagnen werden voraussichtlich bis Mitte Dezember dauern. Danach wird wieder auf Trockenmais als Rohstoff zurückgegriffen. Die sofortige Verarbeitung von erntefrischem Nassmais schont die Umwelt, da es nicht zur energieintensiven Trocknung kommt. 2021 betrug die Verarbeitungsmenge von Nassmais in den Werken Aschach/Donau und Pischelsdorf ca. 230.000 Tonnen. Dadurch wurden über 6 Millionen Liter Heizöl für die Trocknung eingespart. Neben dem ökologischen Vorteil ermöglicht Nassmais dem Landwirt durch den Wegfall der Trocknungskosten gerade in Zeiten explodierender Energiepreise einen höheren Deckungsbeitrag als Trockenmais. Am Standort Aschach werden jährlich insgesamt rund 500.000 Tonnen Mais verarbeitet - zunehmend auch spezielle Maisarten wie Wachsmais und Bio-Mais. Über AGRANA AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 55 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 2,9 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.