EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG: Erhöhung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022

EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung PIERER Mobility AG: Erhöhung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 29.08.2022 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Ad hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Wels, 29. August 2022 PIERER Mobility AG: Erhöhung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 • Starke Performance im ersten Halbjahr 2022 und leichte Entspannung der Lieferkettensituation führen zur Anhebung der Umsatzprognose Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2022 Der Vorstand gibt bekannt, die im ersten Quartal 2022 veröffentlichte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 zu erhöhen. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 wird auf ein Wachstum von 10 bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr angehoben (bisher prognostiziertes Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2022: 6 bis 10 Prozent). Auf Basis der guten Performance im ersten Halbjahr geht der Vorstand von einer Fortsetzung der starken Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2022 aus. Diese Erwartung wird unter anderem durch eine leichte Entspannung der Lieferkettensituation im 2. Halbjahr 2022 unterstützt. Die Prognosen für die EBIT Marge in Höhe von 8 bis 10 Prozent und die EBITDA-Marge zwischen 15 und 17 Prozent bleiben unverändert aufrecht. Kontakt Investor Relations Mag. Melinda Busáné Bellér Tel.: +43 (0) 1 533 1 43370 Email: ir @ pierermobility.com Website: [1] www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02 Valorennummer (Schweiz) 41860974 Wertpapierkürzel: PMAG, Bloomberg: PMAG SE, PMAG GY Reuters: PMAG.S ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 29.08.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: PIERER Mobility AG Edisonstrasse 1 4600 Wels Österreich Telefon: +43 (0) 7242 69 402 E-Mail: ir @ pierermobility.com Internet: www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02 WKN: A2JKHY Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX, Wiener Börse EQS News ID: 1430485 Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PMAG, Bloomberg: PMAG SE, PMAG GY Reuters: PMAG.S Ende der Mitteilung EQS News-Service 1430485 29.08.2022 CET/CEST References Visible links 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=22eb2acef6b31126366f8fd4e5fa4f46&application_id=1430485&site_id=apa_ots_austria&application_name=news