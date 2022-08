EQS-News: Photovoltaik-Anlagen von W.E.B liefern künftig 1,5 GWh Sonnenstrom für SBO

EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Schlagwort(e): Sonstiges Photovoltaik-Anlagen von W.E.B liefern künftig 1,5 GWh Sonnenstrom für SBO 29.08.2022 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Ternitz, 29. August 2022. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) setzt einen weiteren Schritt in seinem krisensicheren Energiekonzept: Sonnenstrom vom eigenen Firmengelände wird die Produktion des SBO-Werks in Ternitz versorgen. Der Spatenstich für die neuen Photovoltaik-Anlagen erfolgte durch Gerald Grohmann, Vorstandsvorsitzender von SBO, und Frank Dumeier, Vorstandsvorsitzender der W.E.B Windenergie AG. Ab 2023 sollen die Anlagen mit einer Generatorfläche von 7.000 m² jährlich rund 1.450 MWh regionale Energie erzeugen. Damit werden CO[2]-Emissionen in der Höhe von 434.000 kg pro Jahr vermieden. In ihrer „Strategie 2030“ hat SBO als eines der Ziele festgelegt, die Treibhausgasemissionen des Konzerns weiter zu senken. Die neuen PV-Anlagen liefern dazu einen signifikanten Beitrag. Eine bereits bestehende Dachanlage lieferte bisher 180 MWh pro Jahr und sorgte für Einsparungen von 54.000 kg CO[2] pro Jahr. „Weltweite Energiesicherheit ist das Thema unseres Kerngeschäfts. Es liegt also auf der Hand, dass wir auch für unsere eigene Produktion Maßnahmen setzen, um eine sichere Energie-versorgung zu gewährleisten. Die neuen Photovoltaik-Anlagen liefern lokalen, grünen Strom und decken künftig einen guten Teil unseres Energiebedarfs in Ternitz ab. Ähnliche Projekte haben wir auch an unseren Standorten in Texas gestartet. Das wird unseren CO[2]-Ausstoß weiter senken“, sagt SBO-CEO Gerald Grohmann. Die Photovoltaik-Anlagen werden von der W.E.B errichtet und betrieben, das Projekt wird gänzlich ohne Förderungen realisiert. Der erzeugte Sonnenstrom wird auf Basis eines 25-jährigen Power Purchase Agreements (PPA) zu 100 % an SBO geliefert. Die Freiflächen-Anlagen weisen insgesamt eine installierte Leistung von rund 1,4 MW[p] auf. Die Module werden in Ost-West-Ausrichtung (PEG-System) so installiert, dass Regenwasser ungehindert versickern kann und es zu keiner Versiegelung der Freiflächen kommt. Dieses System hat sich mittels einfacher Montage und guter Sonnenernte bereits mehrfach bei Projekten der W.E.B bewährt. „Österreichische Unternehmen brauchen in der momentanen Energiekrise Lösungen. Wie dieses Projekt zeigt, kann die W.E.B diese Lösungen anbieten. Mit diesem regional erzeugten Strom gelingt ein Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit Österreichs und obendrein wird er sauber durch die Kraft der Sonne produziert“, gibt W.E.B-CEO Frank Dumeier die Marschrichtung vor, wie die Energiekrise durch den Umstieg auf Erneuerbare Energien langfristig gemeistert werden kann. Foto: SBO-CEO Grohmann und W.E.B-CEO Dumeier beim Spatenstich der Anlage in Ternitz, Download unter dem Link [1] www.sbo.at/news. Foto-Credit: Andreas Morawa/SBO Über SBO SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft (SBO) ist Weltmarktführer in der Herstellung hochlegierter, nicht-magnetisierbarer Edelstähle und ihrer Hochprazisionsfertigung zu Spezialkomponenten fur die Ol-, Gas- und andere Industrien. Dabei werden innovative traditionelle und additive Technologien wie insbesondere Direct Metal Laser Sintering (DMLS), eine 3D-Metalldruck-Technologie, angewendet. Gleichzeitig ist die SBO Gruppe fur ihre hocheffizienten Bohrwerkzeuge und ihr Equipment fur die Ol- und Gasindustrie weltweit anerkannt. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter weltweit und ist in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischen erfolgreich positioniert. Ein aktiver Beitrag zur Energiewende ist ein zentrales Element der Strategie 2030 des Konzerns. Die SBO Gruppe sorgt mit ihren hochqualitativen Produkten und Technologien schon heute fur eine immer effizientere und umweltschonendere Versorgung mit Energie. Auch wenn Ol und Gas nach wie vor die wichtigsten Energietrager sind, reagiert das Unternehmen mit seiner neuen Strategie auf die veranderten Umwelt- und Klimaziele. Detailliertere Informationen zur Strategie 2030 und zum nachhaltigen Management (ESG) sind im Geschäftsbericht unter [2] https://www.sbo.at/publikationen abrufbar. Über W.E.B Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit Schwerpunkt auf Windkraft und Photovoltaik. Seit mehr als 25 Jahren nutzt sie die Kraft von Wind, Wasser und Sonne und produziert daraus wertvollen Ökostrom. Die derzeit 299 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von rund 574 MW. Sie decken damit indirekt den Strombedarf von mehr als 420.000 Haushalten. Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, Tschechien, der Slowakei, Kanada und den USA tätig. Die WEB Windenergie AG ist eine Publikumsgesellschaft, deren nicht börsennotierende Aktien mit Unterstützung der Online-Plattform [3] www.traderoom.at gehandelt werden. Aktuell sind mehr als 6.000 Aktionär*innen an der W.E.B beteiligt. 