EQS-News: Lenzing AG: Lenzing setzt in Indonesien künftig auf grüne Energie

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Strategische Unternehmensentscheidung Lenzing AG: Lenzing setzt in Indonesien künftig auf grüne Energie 23.08.2022 / 09:46 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Lenzing setzt in Indonesien künftig auf grüne Energie • Kürzlich erfolgte Umstellung auf Grünstrom reduziert jährliche CO[2]-Emissionen signifikant • Meilenstein bei der Umwandlung der Produktionskapazitäten auf Spezialviscose der Marken LENZING™ ECOVERO™ und VEOCEL™ Purwakarta – Die Lenzing Gruppe, weltweit führender Anbieter von holzbasierten Spezialfasern, erweitert ihr globales Ökostrom-Portfolio und stellt ihren Produktionsstandort in Purwakarta auf grüne Elektrizität um. Die indonesische Tochtergesellschaft PT. South Pacific Viscose (SPV) bezieht seit Juli dieses Jahres Strom ausschließlich aus erneuerbaren Quellen und reduziert damit ihre spezifischen CO[2]-Emissionen um 75.000 Tonnen pro Jahr. Lenzing hat sich 2019 als erster Faserhersteller zum Ziel gesetzt, ihre CO[2]-Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren und bis 2050 klimaneutral zu sein. Dieses CO[2]-Reduktionsziel wurde von der Science Based Targets Initiative anerkannt. In Purwarkata investiert Lenzing derzeit in die Senkung der CO[2]-Emissionen sowie der Luft- und Wasseremissionen. Im Zuge dieser Investition in Höhe von EUR 100 Mio. stellt Lenzing ihre bestehenden Kapazitäten für Standardviscose schrittweise auf Kapazitäten für Spezialviscose der Marken LENZING™ ECOVERO™ und VEOCEL™ um. „Die Nachfrage nach unseren holzbasierten, biologisch abbaubaren Spezialfasern nimmt kontinuierlich zu. Vor allem in Asien sehen wir ein enormes Wachstumspotenzial. Mit dem Umstieg auf grünen, erneuerbaren Strom sind wir einen gewaltigen Schritt weiter bezüglich der Umstellung unseres indonesischen Standortes auf einen Spezialfaseranbieter. Diese erlaubt es uns, die steigende Nachfrage nach nachhaltig erzeugten Fasern besser bedienen zu können“, so Robert van de Kerkhof, Chief Commercial Officer Fiber bei Lenzing. Stärkung des Spezialfaserwachstums Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Die Modeindustrie belastet die Umwelt mit ihrem Geschäftsmodell der „Fast Fashion“ und dem steigenden Verbrauch fossiler Rohstoffe bei der Textilproduktion in einem besonders extremen Ausmaß. LENZING™ ECOVERO™ Viscosefasern (für Textilien) und Spezial-Viscosefasern der Marke VEOCEL™ mit Eco Care Technologie (für Vliesstoffe) weisen 50 Prozent weniger Treibhausgasemissionen und Wasserbelastung als Standardviscose auf[1]^[1]. Spezialfasern sind die ganz große Stärke von Lenzing. 2024 sollen mehr als 75 Prozent des Faserumsatzes aus dem Geschäft mit holzbasierten, biologisch abbaubaren Spezialfasern der Marken TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™ und VEOCEL™ erzielt werden. Mit der Eröffnung des Lyocellwerks in Thailand im März 2022 sowie den Investitionen in die bestehenden Produktionsstandorte in Indonesien und China wird Lenzing ihren Anteil der Spezialfasern am Faserumsatz bereits bis 2023 auf deutlich über die angestrebten 75 Prozent steigern. Foto-Download: [2] https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=fFjhPvwkG3Ti PIN: fFjhPvwkG3Ti Ihre Ansprechpartner für Public Relations: Dominic Köfner Daniel Winkelmeier Vice President Corporate Communications & Communications Manager Public Affairs Lenzing Aktiengesellschaft Lenzing Aktiengesellschaft Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria Austria Telefon +43 7672 701 2743 Telefon +43 7672 701 2871 E-Mail [3]media @ lenzing.com E-Mail [5]media @ lenzing.com Web [4] www.lenzing.com Web [6] www.lenzing.com Über die Lenzing Gruppe Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen – von der eleganten Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft. Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des „Green Deals“ der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: nämlich eine CO[2]-freie Zukunft zu verwirklichen. Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2021 Umsatz: EUR 2,19 Mrd. Nennkapazität: 1.145.000 Tonnen Mitarbeiter/innen: 7.958 TENCEL™, VEOCEL™, LENZING™, REFIBRA™, ECOVERO™, LENZING MODAL™, LENZING VISCOSE™, MICROMODAL™ und PROMODAL™ sind Marken der Lenzing AG. [7]^[1] Higg MSI: Diese Zahl wurde mithilfe des Higg Material Sustainability Index (Higg MSI)-Tools der Sustainable Apparel Coalition berechnet. Die Higg MSI-Tools bewerten die Auswirkungen von Materialien nach der Cradle-to-Gate-Methode für fertiges Material (z.B. wenn die Materialien in ein Produkt integriert werden können). 