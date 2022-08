EQS-News: Flughafen Wien AG: Hinweisbekanntmachung gemäß § 14 ÜbG

EQS-News: Flughafen Wien AG / Schlagwort(e): Stellungnahme/Sonstiges Flughafen Wien AG: Hinweisbekanntmachung gemäß § 14 ÜbG 18.08.2022 / 08:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Flughafen Wien AG Hinweisbekanntmachung gemäß § 14 ÜbG Die Flughafen Wien Aktiengesellschaft gibt bekannt, dass die Äußerungen des Vorstands und des Aufsichtsrats der Flughafen Wien Aktiengesellschaft gemäß § 14 ÜbG und die Beurteilung des Sachverständigen gemäß § 14 Abs. 2 iVm § 13 ÜbG zum freiwilligen öffentlichen Teilangebot (§§ 4 ff Übernahmegesetz) der Airports Group Europe S.à r.l. an die Aktionäre der Flughafen Wien Aktiengesellschaft vom 11. August 2022 ab dem 18. August 2022 am Sitz der Flughafen Wien Aktiengesellschaft, Office Park 1, 1300 Wien Flughafen, Investor Relations, kostenlos aufliegen und auf der Website unter www.viennaairport.com/teilangebot_ifm_2022 abrufbar sind. Zudem liegen die Stellungnahmen bei der Annahme- und Zahlstelle UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien auf und werden auch auf der Website der Übernahmekommission unter www.takeover.at veröffentlicht. Wien, am 18. August 2022 Der Vorstand Kontakt: Christian Schmidt Head of Investor Relations Flughafen Wien AG Tel.: +43 1 7007/23126 E-Mail: christian.schmidt @ viennaairport.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 18.08.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Flughafen Wien AG Postfach 1 1300 Wien-Flughafen Österreich Telefon: +43-1-7007/23126 Fax: +43-1-7007/23806 E-Mail: investor-relations @ viennaairport.com Internet: http://www.viennaairport.com ISIN: AT00000VIE62 WKN: A2AMK9 Indizes: ATX PRIME Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Nasdaq OTC, Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1422729 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1422729 18.08.2022 CET/CEST