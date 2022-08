EQS-Adhoc: Wolford AG: Paul Kotrba zum Vorstand bestellt

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Personalie Wolford AG: Paul Kotrba zum Vorstand bestellt 02.08.2022 / 15:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Der Aufsichtsrat hat heute Herrn Paul Kotrba (49) für einen Zeitraum vom 6 Monaten (interimistisch) ab dem 1.8.2022 zum neuen Vorstandsmitglied bestellt. In diesem Zeitraum wird der Aufsichtsrat das Bestellungsverfahren für ein neues Vorstandsmitglied durchführen. Paul Kotrba wird als COO die Bereiche Supply Chain und Produktion, Legal und Compliance, Investor Relations, IT und Digital sowie PMO leiten. Silvia Azzali übernimmt ab 1.8.2022 zusätzlich die Agenden Forschung & Entwicklung und Nachhaltigkeit, Finanz und Personal (zu den Bereichen Sales, Merchandising, Brand & Marketing und Design).