EQS-Adhoc: Flughafen Wien AG / Aktualisierung Guidance 2022

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
02.08.2022

Aktualisierte Guidance 2022

Aufgrund der verbesserten Verkehrsentwicklung erwartet die Flughafen-Wien-Gruppe für 2022 nunmehr einen Umsatz von rund € 670 Mio. (bisher: € 640 Mio.), ein positives EBITDA von zumindest rund € 290 Mio. (bisher € 260 Mio.) und ein positives Jahresergebnis von zumindest € 100 Mio. (bisher: € 80 Mio.). Die angepassten Werte erfolgen unter der Annahme, dass es im Herbst und Winter zu keinen pandemiebedingten Lock Downs oder massiven Verkehrsbeschränkungen kommt. Die Investitionen werden bei rund € 84 Mio. liegen.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor bleibt der heute nicht abschätzbare weitere Verlauf des Krieges in der Ukraine und dessen Folgen für den Luftverkehr.