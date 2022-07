EQS-News: PALFINGER AG: Historisch höchster Halbjahresumsatz trotz großer Herausforderungen

EQS-News: Palfinger AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis PALFINGER AG: Historisch höchster Halbjahresumsatz trotz großer Herausforderungen 29.07.2022 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ PRESSEMITTEILUNG Bergheim, Österreich am 29. Juli 2022 Historisch höchster Halbjahresumsatz trotz großer Herausforderungen • Rekordauftragsstand in volatilem Umfeld • Instabile Supply Chain, hohe Lagerbestände und Materialkostensteigerungen prägen das 1. Halbjahr • Umsatzziel 2022 von EUR 2 Mrd. in Mio. EUR 1.HJ/2020 1.HJ/2021 1.HJ/2022 % Umsatz 729,8 884,1 1.039,0 +17,5 % EBITDA 84,9 133,5 119,5 -10,5 % EBITDA-Marge in % 11,6 15,1 11,5 - EBIT 38,7 92,1 80,2 -12,9 % EBIT-Marge in % 5,3 10,4 7,7 - Konzernergebnis 15,1 56,1 39,2 -30,1 % Mitarbeiter ^1) 11.078 11.653 12.135 - 1) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne Leiharbeiter angegeben. Die gesamtwirtschaftlichen Verwerfungen, die global angespannten Lieferketten, die steigenden Energie- und Materialkosten sowie die Wechselkurse wirken sich auf die Kennzahlen des 1. Halbjahres aus. In diesem volatilen Umfeld verzeichnet PALFINGER einen Rekordumsatz von EUR 1.039,0 Mio. und ein operatives Ergebnis von EUR 80,2 Mio. Markterfolge in LATAM und Marine Der Krieg in der Ukraine bremst ab dem 2. Quartal die Marktnachfrage in EMEA. In den Regionen NAM und vor allem LATAM hingegen profitiert PALFINGER von der anhaltend guten Nachfrage. Ebenso verzeichnet das Unternehmen Markterfolge im Marine-Bereich: Ein Rahmenvertrag mit Aker BP über Wartung und Lieferung ferngesteuerter Off-Shore Krane wurde abgeschlossen. Dynamic Pricing Angesichts des hohen Auftragsstands und der versetzten Wirksamkeit von eigenen Preiserhöhungen stellt PALFINGER mit Wirkung ab Jänner 2023 auf „Dynamic Pricing“ um. Mit dem neuen, indexbasierten und flexiblen Preismodell kann PALFINGER rasch auf steigende oder fallende Kosten reagieren. „Damit garantieren wir Transparenz, die unmittelbare sowie direkte Weitergabe von Kosten und infolgedessen eine Stabilisierung der Profitabilität“, erklärt PALFINGER CEO Andreas Klauser die Neuerung. Investitionen in die Zukunft Im Zuge der Investitionen zur Umsetzung der Strategie 2030 eröffnet PALFINGER in Köstendorf sein globales Technologiezentrum. Hier werden Steuerungs-, Regel- und Antriebstechnik zentral und einheitlich für alle PALFINGER Lösungen weltweit entwickelt. Der Erwerb des 35-Prozent-Minderheitenanteils an der französischen Guima Palfinger S.A.S. sowie des 40-Prozent-Minderheitenanteils an der portugiesischen Comercio e Aluguer de Maquinas, S.A. ermöglicht, noch rascher und effizienter auf Wettbewerbs- und Marktentwicklungen in der Region EMEA reagieren zu können. Key Financials Der Konzernumsatz der PALFINGER AG betrug im 1. Halbjahr 2022 EUR 1.039,0 Mio. nach EUR 884,1 Mio. in der Vorjahresperiode. Dies entspricht einem Zuwachs von EUR 154,9 Mio. oder 17,5 Prozent, welcher die starke Marktnachfrage nach PALFINGER Produkten, aber auch die gestiegenen Absatzpreise sowie Wechselkurseffekte widerspiegelt. Das EBITDA verringerte sich gegenüber dem 1. Halbjahr 2021 um 10,5 Prozent auf EUR 119,5 Mio. Das operative Ergebnis (EBIT) fiel aufgrund von Kostensteigerungen und der versetzten Wirkung von Preiserhöhungen von EUR 92,1 Mio. im 1. Halbjahr 2021 auf EUR 80,2 Mio. Das Konzernergebnis betrug EUR 39,2 Mio. nach EUR 56,1 Mio. per 30. Juni 2021. Die Auflösung der Kreuzbeteiligung mit SANY und der Erwerb von Minderheitsanteilen reduzierten das Eigenkapital und beeinflussen die Bilanzstruktur entsprechend. Die hohen Lagerbestände führten zu einem stark gestiegenen Finanzierungsvolumen, die Finanzierungsstruktur ist jedoch mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,25 Prozent hochattraktiv. In Folge der instabilen Lieferketten stiegen die Bestände massiv und führten zu einer erhöhten Nettofinanzverschuldung von EUR 604,1 Mio. gegenüber EUR 386,1 Mio. in der Vorjahresperiode. Ausblick Der hohe Auftragsstand von PALFINGER reicht bis in das 2. Quartal 2023. Im 2. Halbjahr 2022 werden weitere Preiserhöhungen wirksam und die Kostensteigerungen bei Komponenten und Materialien haben aus heutiger Sicht ihren Höchststand überschritten. Dennoch erwartet PALFINGER angesichts der geopolitischen Lage eine außergewöhnlich hohe Volatilität bis Ende des Geschäftsjahres 2022 und darüber hinaus. In diesem herausfordernden Umfeld strebt PALFINGER 2022 die Umsatzmarke von EUR 2 Mrd. an. An den mittel- und langfristigen Zielen hält PALFINGER nach wie vor fest. 2024 soll ein Umsatz von EUR 2,3 Mrd. aus organischem Wachstum, ein ROCE von 12 Prozent und eine EBIT-Marge von 10 Prozent erzielt werden. Spätestens 2030 soll die Umsatzmarke von EUR 3,0 Mrd. fallen. Hier finden Sie die Präsentation zum 1. Halbjahr 2022: [1] https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/prasentationen Hier finden Sie den Bericht zum 1. Halbjahr 2022: [2] https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/finanz-publikationen +++ ÜBER DIE PALFINGER AG Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit über 12.000 Mitarbeitern, über 30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette. Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2021 einen Rekordumsatz von 1,84 Mrd. EUR. 2022 feiert PALFINGER unter dem Motto „Celebrating the future since 1932“ sein 90jähriges Jubiläum. Rückfragehinweis: Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG T +43 662 2281-81100 | [3]h.roither @ palfinger.com Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter „News“ auf der Internetseite [4] www.palfinger.ag, [5] www.palfinger.com zur Verfügung. ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 29.07.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Palfinger AG Lamprechtshausener Bundesstraße 8 5020 Salzburg Österreich Telefon: +43 (0)662/2281-81101 Fax: +43 (0)662/2281-81070 E-Mail: ir @ palfinger.com Internet: www.palfinger.ag ISIN: AT0000758305 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1407701 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1407701 29.07.2022 References Visible links 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3a57416caef3efbc2452e4820fc5d22e&application_id=1407701&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 2. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9c171e7634a271cb6052a78eb0fa9dc8&application_id=1407701&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 3. h.roither @ palfinger.com 4. about:blank 5. about:blank