EQS-News: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG / RLB Steiermark und RLB Oberösterreich einigen sich auf strategische IT-Kooperation

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG / RLB Steiermark und RLB Oberösterreich einigen sich auf strategische IT-Kooperation
28.07.2022 / 17:07

Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG und die K-Businesscom AG haben in den letzten Monaten intensiv die Möglichkeiten einer strategischen Kooperation im Bereich IT geprüft. Aufgrund der vorliegenden Prüfungsergebnisse haben sich die Raiffeisen-Landesbank Steiermark und die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich dazu entschieden, zukünftig noch stärker in diesem Bereich zusammenzuarbeiten. Strukturell soll dabei die Raiffeisen Informatik Center Steiermark GmbH auf die GRZ IT Betrieb GmbH nach Abschluss noch durchzuführender Vorbereitungshandlungen verschmolzen werden. Ziel ist die Schaffung eines gemeinsamen Full Service IT-Providers für Banken, der im Sinne der Kunden und Mitarbeiter auf die bestehenden personellen und technischen Ressourcen zurückzugreift. Die beabsichtigte rein österreichische Lösung soll noch effizientere IT-Strukturen ermöglichen und bestehende regionale Standorte und Arbeitsplätze sowie die Wertschöpfung stärken. Die beabsichtigte Verschmelzung steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung und wird mit der Eintragung im Firmenbuch wirksam.

Für nähere Informationen steht die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG (Herr Johannes Derler) unter johannes.derler @ rlbstmk.at zur Verfügung.