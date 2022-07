EQS-News: SIGNA Development Selection AG veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2021

EQS-News: SIGNA Development Finance S.C.S. / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges SIGNA Development Selection AG veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2021 19.07.2022 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ SIGNA Development Selection AG veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2021 Highlights 2021 • Green-Finance-Framework etabliert • Emission nachhaltiger Finanzinstrumente im Volumen von 320 Mio. € • Green-Lease-Klauseln bei gewerblichen Mietverträgen integriert • Reporting nach GRI Core, erstmalige Anwendung von EPRA Sustainability Best Practices Recommendations und TCFD Wien, 19. Juli 2022 – SIGNA Development Selection AG („SIGNA Development“) hat den Nachhaltigkeitsbericht 2021 publiziert. Menschen verbringen heute rund 85 % ihrer Lebenszeit in Gebäuden. Unter dem Titel „Building Responsibly“ stellt SIGNA Development den Zugang für diese weitreichende Verantwortung gegenüber ihren Stakeholdern vor dem Hintergrund des Klimawandels dar. Im vergangenen Jahr konnten im Rahmen der ESG-Strategie „Our sustainable SIGNAture“ wieder wesentliche Maßnahmen umgesetzt werden. Der Erfüllungsgrad des Nachhaltigkeitsprogramms liegt bereits bei rund zwei Drittel der geplanten Vorhaben bis 2025. Im Fokus stehen dabei das ESG-Management und der deutliche Fortschritt, der im Bereich der Gebäude erzielt werden konnte. Reduktion der Treibhausgase bei Immobilien SIGNA Development schafft zukunftsfähige Immobilien, die einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten und gleichzeitig wertbeständig sind. Im Vordergrund stehen die energieeffiziente Herstellung, Sanierung und Bewirtschaftung der Projekte, die einen emissionsarmen Lebenszyklus sichern. Ausgehend davon konnten 2021 wichtige Meilensteine wie zum Beispiel die Einführung von Green-Lease-Klauseln bei gewerblichen Mietverträgen oder die Selbstverpflichtung, bei allen Projektentwicklungen Green-Building-Zertifizierungen durchführen zu lassen, erreicht werden. Gebäudeplanung am neuesten Stand der Erkenntnis ist die Voraussetzung für zukunftweisende Stadt- und Quartiersentwicklungen. Um diesen Hebel bei den Projekten in vollem Umfang zu nutzen, wurde im vergangenen Jahr erstmals ein Leitfaden für nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen erstellt, der laufend erweitert wird. Timo Herzberg, CEO der SIGNA Development Selection AG: „Wir möchten mit ganzheitlichen, modernen und anspruchsvollen Konzepten einen nachhaltigen Beitrag zu lebenswerten Städten leisten. Dabei nehmen wir die Verantwortung wahr, die CO₂-Emissionen der Bestands- und Bauprojekte so weit wie möglich zu senken. Das erreichen wir durch gezielte und langfristige Maßnahmen.“ Erste nachhaltige Finanzinstrumente begeben Das Volumen der im Geschäftsjahr 2021 erstmals begebenen grünen Finanzierungen von SIGNA Development belief sich auf insgesamt 320 Mio. €. Das mittelfristige Ziel ist es, bis 2025 mindestens 50 % der Neufinanzierungen durch nachhaltige Produkte abzudecken. Als erste von mehreren geplanten Emissionen begab die SIGNA Development im Juli 2021 eine grüne Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. €. Diese hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 5,5 % p. a. Zudem wurde im Dezember 2021 ein Grüner Genussschein im Volumen von 20 Mio. € begeben. Das Neufinanzierungsvolumen mit Green-Finance-Produkten betrug im Jahr 2021 somit rund 30 %. Im Einklang mit dem EU-Aktionsplan zur Förderung von nachhaltigen Finanzierungen hat SIGNA Development einen Schwerpunkt in diesem Bereich gesetzt. Dementsprechend werden die Erlöse der grünen Finanzinstrumente ausschließlich für nachhaltige Projekte verwendet. Als Grundlage dafür dient das Green-Finance-Framework von SIGNA, das im Mai 2021 veröffentlicht wurde. SIGNA Development verfügt über ein ausgezeichnetes ESG-Rating. Die aktuelle Risikobewertung der Ratingagentur Sustainalytics beträgt 10,6 ("geringes Risiko"). Einführung ESG-Software zur Erfassung von Umweltdaten Die Effizienz des Immobilienportfolios ist heute ein entscheidender Erfolgsfaktor, wenn es darum geht, ESG-Maßnahmen sorgfältig umzusetzen. Im Jahr 2021 wurde ein Softwaresystem eingeführt, mit dem quantitative und qualitative Umweltdaten des Immobilienportfolios erfasst werden können. Auf dieser Basis war es erstmalig möglich, das gesamte Portfolio zu erfassen, was eine kontinuierliche Verbesserung und Erweiterung der Datenqualität garantiert. Weiterer Ausbau bei Berichterstattung und Governance Der Nachhaltigkeitsbericht wurde erneut in Übereinstimmung mit den Standards von GRI in der „Kern“-Option erstellt. Gleichzeitig dient die Publikationen als Fortschrittsbericht im Sinne des United Nations Global Compact. Erstmalig folgt die Berichterstattung den immobilienspezifischen Leitlinien der EPRA Sustainability Best Practice Recommendations (EPRA sBPR) und enthält Informationen zu den von der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) empfohlenen Kernbereichen. Im Bereich Corporate Governance und Compliance wurden 2021 neben der Implementierung von ESG-Kriterien in die Due Diligence Transaktionsprozesse neue Richtlinien zu den Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Energie sowie Gesundheit und Sicherheit veröffentlicht. Darüber hinaus wurde das innerhalb der SIGNA Gruppe implementierte Compliance-Management-System (CMS) der SIGNA Holding im laufenden Jahr nach der internationalen Compliance-Norm ISO 37301 zertifiziert. Positive Wahrnehmung des gesellschaftlichen Engagements SIGNA Development versteht sich als Partnerin der Städte. Das Immobilienunternehmen entwickelt lebenswerte Quartiere und trägt dazu bei, die regionale Wertschöpfung nachhaltig zu steigern. Dieses Verständnis spiegelt sich im neuen Handlungsfeld „Starke Gemeinschaften“ wider. Im Zuge einer Stakeholderbefragung Ende 2021 wurden Daten zur externen Wahrnehmung der Aktivitäten erhoben, die eine positive Resonanz zeigten. Als besonders relevant nannte die Mehrheit der befragten Stakeholder den Einfluss der Geschäftstätigkeiten auf das künftige Stadtbild und den Charakter der Innenstädte. Ausblick 2022: Dekarbonisierung weiter vorantreiben Im Rahmen der Ziele des Pariser Klimaabkommens und des European Green Deals richtet SIGNA Development ihre Aktivitäten darauf aus, langfristig eine emissionsfreie Wirtschaft anzustreben. Das Fundament hierfür bildet eine umfassende Klimabilanz und eine Dekarbonisierungsstrategie für das gesamte Portfolio. Zudem steht die Risikobewertung und das Management von Klima- und Nachhaltigkeitsrisiken im laufenden Geschäftsjahr 2022 im Vordergrund. Nachhaltigkeitsbericht 2021 [1]SIGNA Development Selection AG Über die SIGNA Development Selection AG Die SIGNA Development Selection AG („SIGNA Development“) ist einer der größten Entwickler von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Europa mit einer Bilanzsumme von ca. 4,6 Mrd. € und einem Gross Development Value von ca. 8,3 Mrd. € zum Jahresende 2021. Das vorwiegend in Deutschland und Österreich tätige Unternehmen entwickelt und vertreibt moderne und hochwertige Immobilien in Innenstadtlagen, die entweder neu gebaut oder nach höchsten Standards saniert werden. Für alle Entwicklungsprojekte der SIGNA Development wird eine Green-Building-Zertifizierung angestrebt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf groß angelegten Multi-Use-Immobilien, Neuentwicklungen und Umbauten, Landmark-Projekten sowie Wohnquartieren. Zum Portfolio der SIGNA Development in Deutschland gehören beispielsweise die Berliner Projektentwicklungen Schönhauser Allee, BEAM und GLANCE, die nach ihrer Fertigstellung moderne Office- und Gewerbeflächen in zentralen und gut angebundenen Lagen bieten werden. Das diversifizierte Portfolio der SIGNA Development in Wien umfasst Stadtentwicklungen wie etwa das Projekt VIENNA TWENTYTWO. 