EQS-News: SunMirror AG: MINDESTANNAHMEBEDINGUNG NICHT ERFÜLLT - INVESTOR ZAHLT NICHT WIE VEREINBART - ÜBERNAHMEVERFAHREN LATITUDE 66 COBALT LIMITED ERFOLGLOS BEENDET

EQS-News: SunMirror AG / Schlagwort(e): Sonstiges SunMirror AG: MINDESTANNAHMEBEDINGUNG NICHT ERFÜLLT - INVESTOR ZAHLT NICHT WIE VEREINBART - ÜBERNAHMEVERFAHREN LATITUDE 66 COBALT LIMITED ERFOLGLOS BEENDET 13.07.2022 / 12:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ MINDESTANNAHMEBEDINGUNG NICHT ERFÜLLT - INVESTOR ZAHLT NICHT WIE VEREINBART - ÜBERNAHMEVERFAHREN LATITUDE 66 COBALT LIMITED ERFOLGLOS BEENDET Zug, Schweiz: 13.07.2022. Die von der SunMirror AG ("SunMirror"; Xetra; Wien: ROR1; ISIN CH0396131929) verfolgte Akquisition von Latitude 66 Cobalt Limited ("Lat66") endete am 12.07.2022 (AEST) erfolglos, da die Mindestannahmebedingung (90% Annahme, nach Anzahl, aller Lat66-Aktien) zum Ende der Angebotsfrist, dem 12. Juli 2022 ("Angebotsfrist"), nicht erfüllt wurde. Bis zum Ende der Angebotsfrist hat SunMirror versucht, die im Rahmen der Lat66-Übernahme vereinbarte Erfordernis der Aufnahme zusätzlichen Kapitals in Höhe von 70 Millionen Euro innerhalb des vereinbarten und mehrfach verlängerten Zeitrahmens zu erfüllen. Dies ist leider nicht gelungen, da nur ein Teil, der im Rahmen der Kapitalerhöhung gezeichneten 70 Millionen Euro eingezahlt wurde. Strategisch konzentriert sich SunMirror nun mit voller Kraft darauf, Gemeinkosten und Ausgaben wo immer möglich zu senken und verfügbare Mittel hauptsächlich in die wertsteigernde Entwicklung der bestehenden australischen Ressourcen-Projekte zu investieren. Über die SunMirror AG Die SunMirror-Gruppe investiert in strategische Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf grüne Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte an strategische Käufer zu veräußern. Dabei unterscheidet sich SunMirror von anderen Marktteilnehmern durch einen Mine-to-Market-Nachhaltigkeitsansatz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg und wird so zum Urheber einer Best Practice im Bergbausektor. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN CH0396131929) notieren an der Wiener Börse (amtlicher Handel, Ticker: ROR1) und im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, der Börsen Düsseldorf und Berlin (Ticker: ROR) und werden auch auf und Xetra gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com. Kontakt Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Büro Frankfurt Friedrich Ebert Anlage 35-37 Tower 185 60327 Frankfurt – Germany Tel: +49 (0) 69 1532 5857 Büro Münster Oststrasse 12b 48145 Münster - Germany ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 13.07.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: SunMirror AG Steinhauserstrasse 74 6300 Zug Schweiz E-Mail: info @ sunmirror.ch Internet: https://www.sunmirror.ch ISIN: CH0396131929 WKN: A2JCKK Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1397233 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1397233 13.07.2022