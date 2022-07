EQS-CMS: IMMOFINANZ AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IMMOFINANZ AG / Bekanntmachung gemäß § 120 Abs 2 Z 1 BörseG 2018 IMMOFINANZ AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten 08.07.2022 / 10:18 Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Bekanntmachung gemäß § 120 Abs 2 Z 1 BörseG 2018 IMMOFINANZ AG: Änderung der Anzahl der ausübbaren Stimmrechte ISIN: AT0000A21KS2 Zum Zeitpunkt der Einberufung der 29. ordentlichen Hauptversammlung am 14. Juni 2022 hatte die Gesellschaft 138.650.327 Stück Inhaberaktien ausgegeben und IMMOFINANZ AG hielt 1.028 Stück eigene Aktien der Gesellschaft. Die Anzahl der ausübbaren Stimmrechte betrug folglich 138.649.299 Stimmrechte. Am 30. Juni 2022 hat IMMOFINANZ AG gemäß § 135 Abs 1 BörseG 2018 bekannt gegeben, dass 19.384 Aktien aus bedingtem Kapital an die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen fällig 2024 infolge Ausübung von Wandlungsrechten ausgegeben wurden. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Inhaberaktien der Gesellschaft beträgt daher 138.669.711. Im Zuge des laufenden Aktienrückkaufprogrammes 2022 hat IMMOFINANZ AG zwischen 20. Juni 2022 und 07. Juli 2022 423.954 Stück IMMOFINANZ-Aktien erworben. Gemäß § 120 Abs 2 Z 1 BörseG 2018 wird bekannt gegeben, dass die Gesamtzahl der von IMMOFINANZ AG ausgegebenen Aktien 138.669.711 Stück beträgt. IMMOFINANZ AG hält zum heutigen Tag 424.982 Stück Aktien der Gesellschaft. Die Stimmrechte aus diesen Aktien können nicht ausgeübt werden (§ 65 Abs 5 AktG), sodass die Anzahl der ausübbaren Stimmrechte 138.244.729 beträgt. Zu sonstigen Informationen für die 29. ordentliche Hauptversammlung wird auf die veröffentlichten Unterlagen verwiesen. Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl Head of Corporate Communications and Investor Relations T +43 (0)1 88 090 2290 M +43 (0)699 1685 7290 [1]communications @ immofinanz.com [2]investor @ immofinanz.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 08.07.2022 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 9 1100 Wien Österreich Internet: http://www.immofinanz.com Ende der Mitteilung EQS News-Service 1393761 08.07.2022 References Visible links 1. communications @ immofinanz.com 2. investor @ immofinanz.com