EQS-Adhoc: SunMirror AG: MERGERS & ACQUISITIONS: INVESTOR ZAHLT NICHT WIE VEREINBART - ÜBERNAHMEVERFAHREN DER LATITUDE 66 COBALT LIMITED ERFOLGLOS BEENDET

EQS-Ad-hoc: SunMirror AG / Schlagwort(e): Sonstiges SunMirror AG: MERGERS & ACQUISITIONS: INVESTOR ZAHLT NICHT WIE VEREINBART - ÜBERNAHMEVERFAHREN DER LATITUDE 66 COBALT LIMITED ERFOLGLOS BEENDET 05.07.2022 / 09:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) 596/2014 (MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG - MAR) MERGERS & ACQUISITIONS: INVESTOR ZAHLT NICHT WIE VEREINBART - ÜBERNAHMEVERFAHREN DER LATITUDE 66 COBALT LIMITED ERFOLGLOS BEENDET Zug, Schweiz: 04.07.2022. Die SunMirror AG ("SunMirror"; Xetra; Wien: ROR1; ISIN CH0396131929) gibt bekannt, dass die bislang verfolgte Übernahme der Latitude 66 Cobalt Limited (“Lat66”) nicht zustande kommt. SunMirror war es bislang nicht möglich, die im Rahmen der Übernahme der Lat66 vereinbarte Bedingung der Aufnahme von 70 Mio. EUR an weiterem Kapital im vereinbarten und mehrmals verlängerten Zeitrahmen zu erfüllen. Dies gelang leider insbesondere deshalb nicht, weil die im Rahmen der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital des Investors gezeichneten 70 Mio. EUR (siehe Pressemeldung vom 30.11.2021), lediglich zu einem Teil geleistet wurden. Somit musste auch die Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital in jenem Ausmaß unterbleiben, in dem die Leistung des Kapitalerhöhungsbetrages unterblieben ist. Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen der Kapitalerhöhung von SunMirror, haben die Direktoren/Aktionäre der Lat66 nun während der letzten vereinbarten Verlängerung ihre Zustimmung zurückgezogen. Dementsprechend wird es auch keine weiteren Verlängerungen des Übernahmeverfahrens für die Lat66 geben. Damit ist das Übernahmeverfahren für die Lat66 beendet. Die – nicht wiedereinbringlichen – Kosten für die Übernahme der Lat66 belaufen sich auf insgesamt 10,0 Mio. EUR, von denen 4,0 Mio. EUR bereits im Halbjahresabschluss zum 31.12.2021 verbucht und vollständig abgeschrieben wurden. Über die SunMirror AG Die SunMirror-Gruppe investiert in strategische Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf grüne Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte an strategische Käufer zu veräußern. Dabei unterscheidet sich SunMirror von anderen Marktteilnehmern durch einen Mine-to-Market-Nachhaltigkeitsansatz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg und wird so zum Urheber einer Best Practice im Bergbausektor. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN CH0396131929) notieren an der Wiener Börse (amtlicher Handel, Ticker: ROR1) und im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, der Börsen Düsseldorf und Berlin (Ticker: ROR) und werden auch auf und Xetra gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter: [1] www.sunmirror.com. Kontakt Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Büro Frankfurt Friedrich Ebert Anlage 35-37 Tower 185 60327 Frankfurt - Germany Tel: +49 (0) 69 1532 5857 Büro Münster Oststrasse 12b 48145 Münster - Germany ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 05.07.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: SunMirror AG Steinhauserstrasse 74 6300 Zug Schweiz E-Mail: info @ sunmirror.ch Internet: https://www.sunmirror.ch ISIN: CH0396131929 WKN: A2JCKK Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1390527 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1390527 05.07.2022 CET/CEST References Visible links 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=72698a3011c40bb8a5beb2be72a9ad30&application_id=1390527&site_id=apa_ots_austria&application_name=news