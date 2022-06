EQS-DD: Andritz AG deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 23.06.2022 / 18:30

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name ┌──────────────┬────────────┐ │ Titel: │ Dipl.-Ing. │ ├──────────────┼────────────┤ │ Vorname: │ Wolfgang │ ├──────────────┼────────────┤ │ Nachname(n): │ Semper │ └──────────────┴────────────┘ 2. Grund der Meldung a) Position / Status ┌───────────┬──────────┐ │ Position: │ Vorstand │ └───────────┴──────────┘ b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name ┌────────────┐ │ Andritz AG │ └────────────┘ b) LEI ┌───────────────────────┐ │ 549300VZKC61IR5U8G96 │ └───────────────────────┘ 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung ┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ │ Art: │ Derivat │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ Beschreibung: │ Zuteilung von Call-Optionen auf ANDRITZ-Aktien │ └───────────────┴────────────────────────────────────────────────┘ b) Art des Geschäfts ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Aktienoptionen im Rahmen des Optionsprogramms 2022 für Führungskräfte; │ │ Ausübungszeitraum: 1. Mai 2025 bis 30. April 2029, abhängig vom │ │ Erreichen folgender Kriterien: Kursperformance, EBITA-Marge und │ │ Unfallhäufigkeit. Die drei Kriterien sind unabhängig voneinander. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ c) Preis(e) und Volumen ┌───────────┬────────────────┐ │ Preis(e) │ Volumen │ ├───────────┼────────────────┤ │ 38.80 EUR │ 37500.00 Stück │ └───────────┴────────────────┘ d) Aggregierte Informationen ┌───────────┬──────────────────────┐ │ Preis │ Aggregiertes Volumen │ ├───────────┼──────────────────────┤ │ 38.80 EUR │ 37500.00 Stück │ └───────────┴──────────────────────┘ e) Datum des Geschäfts ┌───────────────────┐ │ 23.06.2022; UTC+2 │ └───────────────────┘ f) Ort des Geschäfts ┌────────────────────────────────┐ │ Außerhalb eines Handelsplatzes │ └────────────────────────────────┘

23.06.2022

Unternehmen: Andritz AG Stattegger Straße 18 8045 Graz Österreich Internet: www.andritz.com