EQS-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG: Konzernabschluss

EQS-Ad-hoc: Josef Manner & Comp. AG / Schlagwort(e): Sonstiges Josef Manner & Comp. AG: Konzernabschluss 23.06.2022 / 13:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Der Vorstand der Gesellschaft hat heute entschieden, die Hauptversammlung nach Vorliegen des Konzernabschlusses 2021 durchzuführen. Nach umfassender Analyse unter Einbindung externer Berater hat die Gesellschaft die Fehlerfeststellung durch die österreichische Prüfstelle für Rechnungslegung (OePR) betreffend die Frage, ob für 2020 aufgrund der Tochtergesellschaft in Aserbaidschan ein Konzernabschluss aufgestellt hätte werden müssen, nicht anerkannt und geht davon aus, dass ein formales Prüfverfahren nach dem Rechnungslegungs-Kontrollgesetz durch die Finanzmarktaufsicht stattfinden wird. Unabhängig vom Ausgang dieses Prüfverfahrens geht der Vorstand – unter Berücksichtigung der aktualisierten Analyse zur Frage der Aufstellung eines Konzernabschlusses für 2021 – davon aus, dass für das Geschäftsjahr 2021 ein Konzernabschluss aufzustellen ist und wird die erforderlichen Schritte in die Wege leiten. Die Hauptversammlung der Gesellschaft wird folglich nach Finalisierung der Erstellung und Veröffentlichung des Konzernabschlusses stattfinden, wobei der genaue Termin rechtzeitig kommuniziert werden wird. Eine Änderung des bereits veröffentlichten Einzelabschluss 2021 in Folge der Erstellung eines Konzernabschlusses erwartet die Josef Manner AG nicht. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 23.06.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Josef Manner & Comp. AG Wilhelminenstraße 6 1170 Wien Österreich Telefon: 0043 1 48822 3200 E-Mail: s.oudkerk @ manner.com Internet: josef.manner.com ISIN: AT0000728209 WKN: 851676 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1382529 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1382529 23.06.2022 CET/CEST