EQS-Adhoc: Stadlauer Malzfabrik AG: Kapitalerhöhung

EQS-Ad-hoc: Stadlauer Malzfabrik AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Stadlauer Malzfabrik AG: Kapitalerhöhung 21.06.2022 / 11:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Ad hoc Meldung Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft: Einzahlung in die Kapitalrücklage der STAMAG Stadlauer Malzfabrik Gesellschaft m.b.H. Die Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft plant im Umfang ihrer Beteiligung an der STAMAG Stadlauer Malzfabrik Gesellschaft m.b.H. eine Partizipation an der Erhöhung der Kapitalrücklage in der STAMAG Stadlauer Malzfabrik Gesellschaft m.b.H. im Ausmaß von insgesamt € 30.000.000,00. Der sich so ergebende Betrag in Höhe von € 14.705.885,00 wird bis 30.09.2022 einbezahlt und erfolgt ausschließlich aus vorhandenen Eigenmitteln der Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft, sodass es Auswirkungen auf das künftige Finanzergebnis geben wird. Mit den eingezahlten Mitteln werden Investitionen in Produktionsanlagen der STAMAG Stadlauer Malzfabrik Gesellschaft m.b.H. finanziert [KWR1]. Der Vorstand ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 21.06.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Stadlauer Malzfabrik AG Smolagasse 1 1220 Wien Österreich ISIN: AT0000797303 WKN: 852543 Börsen: Wiener Börse (Geregelter Freiverkehr) EQS News ID: 1380293 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1380293 21.06.2022 CET/CEST