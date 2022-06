EQS-PVR: voestalpine AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: voestalpine AG voestalpine AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 17.06.2022 / 11:16 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ STIMMRECHTSMITTEILUNG 17. Juni 2022 voestalpine AG: Mitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG 1. Emittent: voestalpine AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Stimmrechten Erwerb/Veräußerung von Finanzinstrumenten/Sonstige Instrumente 3. Meldepflichtige Person: Name: BlackRock, Inc. Stadt: Wilmington Land: Vereinigte Staaten von Amerika 4. Namen der Aktionäre: - 5. Datum der Schwellenberührung: 14.06.2022 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person % der % der Stimmrechte, die Gesamt Gesamtzahl Stimmrechte, die Finanz-/sonstigen von der die zu Aktien Instrumente beiden Stimmrechte gehören (7.A) repräsentieren (7.B.1 + in % des 7.B.2) (7.A + Emittenten 7.B ) Situation am Tag der 3,94 % 0,09 % 4,02 % 178 549 163 Schwellenberührung Situation in der vorherigen Meldung 3,54 % 0,46 % 3,99 % (sofern anwendbar) 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte % der Stimmrechte Direkt (§ 130 BörseG Indirekt (§ 133 Direkt (§ 130 Indirekt (§ 2018) BörseG 2018) BörseG) 133 BörseG) AT0000937503 7 030 748 3,94 % SUBTOTAL A 7 030 748 3,94 % B 1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 Art des Anzahl der Stimmrechte % der Instruments Verfallsdatum Ausübungsfrist die erworben werden Stimmrechte können Wertpapierleihe n/a n/a 56 025 0,03 % SUBTOTAL B.1 56 025 0,03 % B 2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs. 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Physisches Anzahl der % der Instruments Verfallsdatum Ausübungsfrist oder Cash Stimmrechte Stimmrechte Settlement Differenzkontrakt n/a n/a Cash 97 991 0,05 % SUBTOTAL B.2 97 991 0,05 % 8. Informationen in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnen mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt Direkt Direkt gehaltene Total kontrolliert gehaltene Finanz-/sonstige von durch Ziffer Stimmrechte in Instrumente (%) beiden Aktien (%) (%) 1 BlackRock, Inc 2 Black Rock 1 Holdco 2, Inc. 3 BlackRock Financial 2 Management, Inc 4 BlackRock 3 Hinternational Holdings, Inc. 5 BR Jersey 4 International Holdings L.P. 6 BlackRock Australia 5 Holdco Pty. Ltd. 7 BlackRock Investments 6 Management (Australia) Limited 8 Trident Merger, LLC 1 9 BlackRock Investment 8 Management, LLC 10 BlackRock (Singapore) 5 Holdco Pte. Ltd. 11 BlackRock HK Holdco 10 Limited 12 BlackRock Asset 11 Management North Asia Limited 13 BlackRock Lux Finco 11 S.a.r.l. 14 BlackRock Japan 13 Holdings GK 15 BlackRock Japan Co., 14 Ltd. 16 BlackRock (Singapore) 10 Limited 17 BlackRock Holdco 3, 5 LLC 18 BlackRock Cayman 1 LP 17 19 BlackRock Cayman West 18 Bay Finco Limited 20 BlackRock Cayman West 19 Bay IV Limited 21 BlackRock Group 20 Limited 22 BlackRock Finance 21 Europe Limited 23 BlackRock Investment 22 Management (UK) Limited 24 BlackRock 22 (Netherlands) B.V. 25 BlackRock Asset 24 Management Deutschland AG 26 BlackRock Advisors 22 (UK) Limited 27 BlackRock Capital 3 Holdings, Inc. 28 BlackRock Advisors, 27 LLC 29 BlackRock Canada 17 Holdings LP 30 BlackRock Canada 29 Holdings ULC 31 BlackRock Asset 30 Management Canada Limited 32 BlackRock Holdco 4, 3 LLC 33 BlackRock Holdco 6, 32 LLC 34 BlackRock Delaware 33 Holdings Inc. 35 BlackRock Fund 34 Advisors 36 BlackRock 34 Institutional Trust Company, National Association 37 Amethyst Intermediate 9 LLC 38 Aperico Holdings LLC 37 39 Aperico Group, LLC 38 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht: Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechte nach der Hauptversammlung: – entspricht – Stimmrechten. 10. Sonstige Kommentare: Die Veröffentlichungspflicht entstand aufgrund der Überschreitung der Schwelle von 4 % der Gesamtzahl der von BlackRock, Inc. gehaltenen Stimmrechte. ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 17.06.2022 ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: voestalpine AG voestalpine-Straße 1 4020 Linz Österreich Internet: www.voestalpine.com Ende der Mitteilung EQS News-Service 1377737 17.06.2022