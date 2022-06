EQS-News: ams-OSRAM AG: ams OSRAM trifft Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Digital Systems in Europa und Asien durch Inventronics

EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Verkauf ams-OSRAM AG: ams OSRAM trifft Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Digital Systems in Europa und Asien durch Inventronics 15.06.2022 / 11:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Premstätten, Österreich und München, Deutschland (15. Juni 2022) – [1]ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen, gibt die Vereinbarung über den Verkauf des Geschäftsbereichs Digital Systems in Europa und Asien an Inventronics, einen globalen Anbieter von LED-Treibern, bekannt. ams OSRAM wird sich weiterhin auf das Geschäft mit Hightech-Halbleiterprodukten sowie das Beleuchtungsgeschäft für traditionelle Automotive-, Entertainment- und Industrie-Anwendungen fokussieren. Die Transaktion ist ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung der Strategie von ams OSRAM, sich auf Kerntechnologien in den Bereichen Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik zu konzentrieren und Geschäfte zu veräußern, die nicht zum Kern der Unternehmensstrategie gehören. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Der ams OSRAM Geschäftsbereich Digital Systems in Europa und Asien entwickelt hauptsächlich Vorschaltgeräte mit zugehörigen Lichtmodulen, Software und vernetzbaren Komponenten für traditionelle und LED-Beleuchtung. Diese sind wesentliche Komponenten für Leuchten in professionellen Beleuchtungsanwendungen, um intelligente und digitalisierte Beleuchtungslösungen zu ermöglichen. Mit der Übernahme des ams OSRAM Digital Systems Geschäftsbereichs in Europa und Asien kann Inventronics seine Reichweite und sein Portfolio erweitern. „Wir freuen uns sehr über diese Transaktion. Wir sind davon überzeugt, dass wir dadurch einen noch größeren Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und Anteilseigner schaffen. Die Kombination unserer Portfolios und unserer Kompetenzen sowie die Tatsache, dass wir nicht in Konkurrenz mit unseren Kunden treten, sollten uns zur ersten Wahl für LED-Treiber bei einem sehr großen Teil des Marktes machen,“ sagte Marshall Miles, CEO, Inventronics. Dr. Wilhelm Nehring, EVP und GM Business Unit Digital bei ams OSRAM, kommentierte: „Unser Ziel war es, einen Käufer auszuwählen, der eine langfristige Perspektive für unsere Mitarbeiter und unsere Kunden bietet und gleichzeitig eine zusätzliche Wertschöpfung für die Kunden ermöglicht. Digital Systems und Inventronics teilen die Leidenschaft für Technologie und die Akquisition basiert auf einer Wachstumsstrategie, die eine attraktive Zukunftsperspektive für den Geschäftsbereich und die Mitarbeiter bietet.“ „Wir freuen uns, Teil der Inventronics-Familie zu werden. Beide Unternehmen verfügen über eine umfassende Marktkenntnis und ein tiefes Kundenverständnis. In Verbindung mit unserer starken Präsenz in Europa und Asien können wir unseren Kunden weiterhin hervorragende Qualität und echte Innovationen bieten,” sagte Dr. Gernot Steinlesberger, Leiter OSRAM Digital Systems Europa und Asien. Der Geschäftsbereich Digital Systems in Europa und Asien beschäftigt rund 600 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garching bei München und ist weltweit in mehr als 35 Ländern tätig. Inventronics ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Hangzhou, China. Das weltweit tätige Unternehmen hat Produktionsstätten in China, Indien und Mexiko sowie Vertriebszentren in den USA und den Niederlanden. Mit Vertriebsbüros in den weltweit wichtigsten Märkten werden Kunden in mehr als 100 Ländern betreut. Für weitere Informationen über Inventronics besuchen Sie bitte [2]inventronics-co.com. Für weitere Informationen über ams OSRAM besuchen Sie bitte unsere Website unter [3]ams-osram.com. Über ams OSRAM Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen. Das bedeutet für uns Sensing is Life. Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Consumer, Automobil, Gesundheit und Industrie ermöglichen, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren. Unsere rund 24.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren, effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr 2021 einen Umsatz von über EUR 5 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4). Mehr über uns erfahren Sie auf [4] https://ams-osram.com. ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams-Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein. ams OSRAM social media: [5]>Twitter [6]>LinkedIn [7]>Facebook [8]>YouTube ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 15.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: ams-OSRAM AG Tobelbader Straße 30 8141 Premstaetten Österreich Telefon: +43 3136 500-0 E-Mail: investor @ ams-osram.com Internet: https://ams-osram.com/ ISIN: AT0000A18XM4 WKN: A118Z8 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; BX, SIX, Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) EQS News ID: 1375897 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1375897 15.06.2022 References Visible links 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2d91844ff7fa3ae4be6a059a463f2016&application_id=1375897&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 2. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=16adda039e2305def3766fd2669eb373&application_id=1375897&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d3a037c64875941641231f2939f6c402&application_id=1375897&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 4. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d3a037c64875941641231f2939f6c402&application_id=1375897&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 5. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=abc52aadd1b09e752093ca366793ed46&application_id=1375897&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 6. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2e38dcb34f79060ddc9490cdb693d91b&application_id=1375897&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 7. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8845877c87a608e08b22b997f872d986&application_id=1375897&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 8. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=928a9cd78ac8af8e0181c5f67885e5fb&application_id=1375897&site_id=apa_ots_austria&application_name=news