EQS-News: SunMirror AG: Weitere Verlängerung des Übernahmeangebots für Latitude 66 Cobalt Limited

SunMirror AG: Weitere Verlängerung des Übernahmeangebots für Latitude 66 Cobalt Limited Zug, Schweiz: 14. Juni 2022. Unter Bezugnahme auf die Veröffentlichung vom 13. April 2022, gibt die SunMirror AG ("SunMirror"; ISIN CH0396131929) hiermit bekannt, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft SunMirror Luxembourg S.A. mit Latitude 66 Cobalt Limited ("Lat66") eine weitere Verlängerung des ausstehenden Übernahmeangebots in Bezug auf alle ausstehenden Stammaktien von Lat66 vereinbart hat. Die vereinbarte Verlängerung wurde bei der australischen Securities and Investments Commission eingereicht. Die Angebotsfrist des Übernahmeangebots verlängert sich damit weiter bis zum 12. Juli 2022, 17:00 Uhr (AWST) und der Termin für die Bekanntgabe zum Stand der Bedingungen des Angebots wird ebenfalls erneut verlängert, und zwar auf den 5. Juli 2022. Die Verlängerung beruht auf der fortdauernden Verzögerung bei den Bemühungen der SunMirror zur Durchführung einer Kapitalerhöhung zur vollen Finanzierung des Übernahmeangebots. SunMirror befindet sich weiterhin in laufenden Gesprächen mit potenziellen Investoren. Unter Berücksichtigung der anstehenden Verlängerung des Übernahmeangebots stellt sich der erwartete Zeitplan für den Vollzug des Übernahmeangebots und den anschließenden Erwerb des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals von Lat66 (zuzüglich aller Leistungsrechte) wie folgt dar: Bekanntgabe zum Stand der Bedingungen des Angebots 5. Juli 2022 Ende der Angebotsfrist 12. Juli 2022 Versendung von Zwangsübernahmeerklärungen an nicht 12. Juli 2022 akzeptierende Lat66-Aktionäre Abschluss des obligatorischen Erwerbs von Lat66-Aktien von 12. August 2022 Lat66-Aktionären * * * * * Über die SunMirror AG Die SunMirror-Gruppe investiert in strategische Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf grüne Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte an strategische Käufer zu veräußern. Dabei unterscheidet sich SunMirror von anderen Marktteilnehmern durch einen Mine-to-Market-Nachhaltigkeitsansatz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg und wird so zum Urheber einer Best Practice im Bergbausektor. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN CH0396131929) notieren an der Wiener Börse (amtlicher Handel, Ticker: ROR1) und im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, der Börsen Düsseldorf und Berlin (Ticker: ROR) und werden auch auf tradegate und Xetra gehandelt.