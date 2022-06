EQS-Adhoc: Flughafen Wien AG: Anteilsaufstockung auf 40,0% am Grundkapital der Flughafen Wien AG und Pflichtangebot durch IFM Global Infrastructure Fund

EQS-Ad-hoc: Flughafen Wien AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Sonstiges Flughafen Wien AG: Anteilsaufstockung auf 40,0% am Grundkapital der Flughafen Wien AG und Pflichtangebot durch IFM Global Infrastructure Fund 13.06.2022 / 13:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Flughafen Wien AG / Anteilsaufstockung auf 40,0% am Grundkapital der Flughafen Wien AG und Pflichtangebot durch IFM Global Infrastructure Fund Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Die Flughafen Wien AG gibt bekannt, dass sie heute, am 13. Juni 2022, über die Anteilsaufstockung durch IFM Global Infrastructure Fund (IFM GIF) auf 40,0% am Grundkapital der Flughafen Wien AG informiert wurde und IFM Global Infrastructure Fund nun gemäß dem österreichischen Übernahmegesetz verpflichtet ist, ein Pflichtangebot für alle verbleibenden Aktien der Flughafen Wien Aktiengesellschaft zu unterbreiten: „IFM GIF hat seine Beteiligung an der Flughafen Wien Aktiengesellschaft erhöht Wien, 13. Juni 2022 Airports Group Europe S.à r.l. ("Airports Group Europe"), eine indirekte Tochtergesellschaft des IFM Global Infrastructure Fund ("IFM GIF"), hat weitere Aktien des Flughafen Wien (Flughafen Wien Aktiengesellschaft) durch Zukäufe auf dem Markt erworben. Die Airports Group Europe besitzt nun gegenwärtig über 40,0% des gesamten Grundkapitals der Flughafen Wien Aktiengesellschaft (ISIN AT00000VIE62) und ist gemäß dem österreichischen Übernahmegesetz verpflichtet, ein Pflichtangebot für alle verbleibenden Aktien der Flughafen Wien Aktiengesellschaft zu unterbreiten. Der Angebotspreis von EUR 33,00 je Aktie entspricht einer Prämie von 25,5% gegenüber dem Schlusskurs des letzten Handelstages vor dieser Ankündigung (10. Juni 2022) und einer Prämie von 21,3% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) der letzten sechs Monate vor der Ankündigung. IFM GIF wird durch IFM Investors beraten, einem globalen Fonds Manager im Besitz einer Gruppe australischer Pensionsfonds. IFM Investors investiert im Auftrag von mehr als 600 institutionellen Investoren für die Altersvorsorge von 120 Millionen Erwerbstätigen auf der ganzen Welt. Das Angebot unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen. Nomura agiert als beratende Investmentbank und E+H Rechtsanwälte GmbH als österreichischer Rechtsberater der Airports Group Europe." Nach Zugang des offiziellen Pflichtangebots werden Vorstand und Aufsichtsrat der Flughafen Wien AG das Angebot analysieren und gemäß der börserechtlichen Vorschriften und Fristen dazu Stellung nehmen. Aussender: Flughafen Wien Aktiengesellschaft 1300 Wien-Flughafen, Wien Österreich Rückfragehinweis: Konzernkommunikation Flughafen Wien AG Kontakt: Christian Schmidt Head of Investor Relations Flughafen Wien AG Tel.: +43 1 7007/23126 Pressestelle: Peter Kleemann, Unternehmenssprecher Tel.: (+43-1-) 7007-23000 E-Mail: p.kleemann @ viennaairport.com Website: www.viennaairport.com Emittent: Flughafen Wien AG Postfach 1 A-1300 Wien-Flughafen Telefon: +43 1 7007 - 23126 FAX: +43 1 7007 - 23806 Email: investor-relations @ viennaairport.com WWW: http://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations ISIN: AT00000VIE62 E-Mail: christian.schmidt @ viennaairport.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 13.06.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com