EQS-DD: Wienerberger AG deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.05.2022 / 17:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name ┌──────────────┬────────┐ │ Titel: │ │ ├──────────────┼────────┤ │ Vorname: │ Oswald │ ├──────────────┼────────┤ │ Nachname(n): │ Schmid │ └──────────────┴────────┘ 2. Grund der Meldung a) Position / Status ┌───────────┬──────────────┐ │ Position: │ Aufsichtsrat │ └───────────┴──────────────┘ b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name ┌─────────────────┐ │ Wienerberger AG │ └─────────────────┘ b) LEI ┌───────────────────────┐ │ 529900VXIFBHO0SW2I31 │ └───────────────────────┘ 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung ┌───────┬──────────────┐ │ Art: │ Aktie │ ├───────┼──────────────┤ │ ISIN: │ AT0000831706 │ └───────┴──────────────┘ b) Art des Geschäfts ┌──────┐ │ Kauf │ └──────┘ c) Preis(e) und Volumen ┌───────────┬────────────┐ │ Preis(e) │ Volumen │ ├───────────┼────────────┤ │ 24.86 EUR │ 346 Stück │ ├───────────┼────────────┤ │ 24.86 EUR │ 34 Stück │ ├───────────┼────────────┤ │ 24.88 EUR │ 170 Stück │ ├───────────┼────────────┤ │ 24.86 EUR │ 246 Stück │ ├───────────┼────────────┤ │ 24.88 EUR │ 113 Stück │ ├───────────┼────────────┤ │ 24.88 EUR │ 890 Stück │ ├───────────┼────────────┤ │ 24.88 EUR │ 1027 Stück │ ├───────────┼────────────┤ │ 24.90 EUR │ 208 Stück │ ├───────────┼────────────┤ │ 24.90 EUR │ 652 Stück │ ├───────────┼────────────┤ │ 24.90 EUR │ 250 Stück │ ├───────────┼────────────┤ │ 24.90 EUR │ 114 Stück │ └───────────┴────────────┘ d) Aggregierte Informationen ┌─────────────┬──────────────────────┐ │ Preis │ Aggregiertes Volumen │ ├─────────────┼──────────────────────┤ │ 24.8830 EUR │ 4050.0000 Stück │ └─────────────┴──────────────────────┘ e) Datum des Geschäfts ┌───────────────────┐ │ 17.05.2022; UTC+2 │ └───────────────────┘ f) Ort des Geschäfts ┌───────┬───────────────┐ │ Name: │ Wiener Boerse │ ├───────┼───────────────┤ │ MIC: │ WBAH │ └───────┴───────────────┘ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 20.05.2022 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien Österreich Internet: www.wienerberger.com Ende der Mitteilung EQS News-Service 75273 20.05.2022