EQS-DD: Andritz AG deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 12.05.2022 / 18:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name ┌──────────────┬──────────┐ │ Titel: │ Dr. │ ├──────────────┼──────────┤ │ Vorname: │ Wolfgang │ ├──────────────┼──────────┤ │ Nachname(n): │ Leitner │ └──────────────┴──────────┘ 2. Grund der Meldung a) Position / Status ┌───────────┬──────────────┐ │ Position: │ Aufsichtsrat │ └───────────┴──────────────┘ b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name ┌────────────┐ │ Andritz AG │ └────────────┘ b) LEI ┌───────────────────────┐ │ 549300VZKC61IR5U8G96 │ └───────────────────────┘ 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung ┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Art: │ Derivat │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Beschreibung: │ Call Optionen mit Barausgleich, dessen underlying │ │ │ Aktien der ANDRITZ AG sind │ └───────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘ b) Art des Geschäfts ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Erwerb einer Call Option mit Barausgleich / Laufzeit: bis zu 2 Jahren │ │ / Ausübbarkeit: wöchentlich / Durchschnittlicher Ausübungspreis der │ │ Optionen: € 19,3349 / Durchschnittlicher Kurs des underlying als │ │ Berechnungsgrundlage der Optionen: € 38,6698 / Der Erwerb physischer │ │ Aktien der ANDRITZ AG auf Grundlage dieser Vereinbarungen ist │ │ ausgeschlossen. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ c) Preis(e) und Volumen ┌─────────────┬─────────────────┐ │ Preis(e) │ Volumen │ ├─────────────┼─────────────────┤ │ 19.8472 EUR │ 23876.000 Stück │ └─────────────┴─────────────────┘ d) Aggregierte Informationen ┌─────────────┬──────────────────────┐ │ Preis │ Aggregiertes Volumen │ ├─────────────┼──────────────────────┤ │ 19.8472 EUR │ 23876.0000 Stück │ └─────────────┴──────────────────────┘ e) Datum des Geschäfts ┌───────────────────┐ │ 09.05.2022; UTC+2 │ └───────────────────┘ f) Ort des Geschäfts ┌────────────────────────────────┐ │ Außerhalb eines Handelsplatzes │ └────────────────────────────────┘ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 12.05.2022 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Andritz AG Stattegger Straße 18 8045 Graz Österreich Internet: www.andritz.com Ende der Mitteilung EQS News-Service 74975 12.05.2022