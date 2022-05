EQS-Adhoc: STRABAG SE:

EQS-Ad-hoc: STRABAG SE / Schlagwort(e): Personalie STRABAG SE: 05.05.2022 / 18:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ STRABAG SE: Neuer Vorstandsvorsitzender und Umstrukturierungen in den Segmenten - Klemens Haselsteiner (41) folgt ab 1.1.2023 Thomas Birtel als Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE - Umstrukturierungen in den Segmenten Nord + West sowie Süd + Ost Der Aufsichtsrat der STRABAG SE hat Klemens Haselsteiner zum neuen Vorstandsvorsitzenden ab 1.1.2023 bestellt. Thomas Birtel scheidet zum Jahresende aufgrund des Erreichens der festgelegten Altersgrenze aus dem Konzernvorstand aus. Haselsteiner war 2020 in den Vorstand eingezogen und für die Themen Digitalisierung, Unternehmensentwicklung und Innovation zuständig. Mit 1.1.2023 wird Jörg Rösler (58), der bislang im Vorstand der STRABAG AG, Köln, saß, neu in den Konzernvorstand bestellt. Er wird das Segment Nord + West von Alfred Watzl übernehmen, der in das Segment Süd + Ost wechselt, in das der drittgrößte Markt, Polen, umgegliedert wird. Peter Krammer stand für eine Verlängerung seines Vorstandsmandats nicht zur Verfügung, er verlässt zum Jahresende den Konzern. Das Segment International + Sondersparten wird weiterhin von Siegfried Wanker geleitet, Christian Harder wurde als Finanzvorstand verlängert. STRABAG SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Dabei schaffen wir Mehrwert für unsere Auftraggeberschaft, indem unsere spezialisierten Unternehmenseinheiten die unterschiedlichsten Leistungen integrieren und Verantwortung dafür übernehmen: Wir bringen Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen Zeit an den richtigen Ort und realisieren dadurch auch komplexe Bauvorhaben – termin- und qualitätsgerecht und zum besten Preis. Durch das Engagement unserer mehr als 75.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften wir so jährlich eine Leistung von etwa € 16 Mrd. Dabei erweitert ein dichtes Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten unser Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus. Infos auch unter [1] www.strabag.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 05.05.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: STRABAG SE Donau-City-Straße 9 1220 Wien Österreich Telefon: +43 1 22422 - 1174 Fax: +43 1 22422 - 1177 E-Mail: investor.relations @ strabag.com Internet: www.strabag.com ISIN: AT000000STR1 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1345273 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1345273 05.05.2022 CET/CEST References Visible links 1. file:///tmp/C:\Users\ClaasenVer\AppData\Local\Temp

otesABB416\www.strabag.com