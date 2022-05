EQS-CMS: Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Wienerberger AG / Bekanntgaben zu Rückkaufprogrammen Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten 04.05.2022 / 16:29 Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Ersetzte Ermächtigung für laufendes Rückkaufprogramm zum Erwerb eigener Aktien der Wienerberger AG Ermächtigung der 153. ordentlichen Hauptversammlung vom 3. Mai 2022 Wien, 4. Mai 2022 – Der Vorstand der Wienerberger AG gibt bekannt, dass die 153. ordentliche Hauptversammlung der Wienerberger AG vom 3. Mai 2022 eine neue Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien erteilte, welche die Ermächtigung, die in der 151. ordentlichen Hauptversammlung vom 5. Mai 2020 gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 Aktiengesetz erteilt und am 5. Mai 2020 über ein elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem sowie am 7. Mai 2020 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht wurde, ersetzt. Wienerberger hat die neue Ermächtigung am 3. Mai 2022 über ein elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem veröffentlicht und wird sie zeitnah im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichen. Das laufende Rückkaufprogramm zum Erwerb eigener Aktien der Wienerberger AG, welches am 4. März 2022 angekündigt wurde und am 9. März 2022 begann, wird auf Basis der ersetzten Ermächtigung gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 Aktiengesetz der 153. ordentlichen Hauptversammlung der Wienerberger AG vom 3. Mai 2022 fortgesetzt wird. Sämtliche veröffentlichten Eckpunkte des Rückkaufprogramms bleiben unverändert. Hinweis: Die Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms sowie allfällige Änderungen des Aktienrückkaufprogramms werden weiterhin auf der Internetseite der Wienerberger AG veröffentlicht: [1] https://www.wienerberger.com/de/investoren/aktie.html Hinweis: Diese Veröffentlichung dient als Veröffentlichung gemäß § 6 Veröffentlichungsverordnung 2018. Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von Wienerberger-Aktien und begründet keine Verpflichtung der Wienerberger AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückerwerb von Wienerberger-Aktien anzunehmen. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 04.05.2022 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien Österreich Internet: www.wienerberger.com Ende der Mitteilung EQS News-Service 1343537 04.05.2022 References Visible links 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1c5f4bae14c1f6ec30fc3ed13f928152&application_id=1343537&site_id=apa_ots_austria&application_name=news