EQS-HV: Josef Manner & Comp. AG: Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 109 AktG

Ergänzung der Tagesordnung der 107. ordentlichen Hauptversammlung der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft am Dienstag, den 24. Mai 2022, um 09:00 Uhr, Wiener Zeit Aufgrund eines am 02.05.2022 eingelangten Verlangens gemäß § 109 AktG der Aktionärin Privatstiftung Manner die an der Gesellschaft seit mehr als drei Monaten 931.865 Stückaktien hält und damit über einen Anteil, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, verfügt, wird die am 22.04.2022 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.manner.at veröffentlichte Tagesordnung der eingangs genannten ordentlichen Hauptversammlung der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft wie folgt ergänzt: 9. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats WEITERE UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG Zusätzlich zu den seit 22.04.2022 bzw. 29.04.2022 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.manner.at zugänglichen Unterlagen sind folgende Unterlagen gemäß § 108 Abs 3 AktG und § 109 Abs 2 AktG ab sofort im Internet unter www.manner.at zugänglich: • das Ergänzungsverlangen der Aktionärin gemäß § 109 Abs 2 AktG und der Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 9 samt Begründung, • die gesamte Tagesordnung unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung, • das Formular für die Erteilung einer Vollmacht an die besonderen Stimmrechtsvertreter unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung.