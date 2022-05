EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: Konzernergebnis von EUR 442 Millionen mit umsichtigem Risikomanagement

EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Raiffeisen Bank International AG: Konzernergebnis von EUR 442 Millionen mit umsichtigem Risikomanagement 04.05.2022 / 07:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ RBI: Zwischenbericht 1. Quartal 2022 Konzernergebnis von EUR 442 Millionen mit umsichtigem Risikomanagement • Zinsüberschuss gegenüber Vorquartal um 1% gestiegen, unterstützt von höheren Zinsen • Provisionsüberschuss legt im Quartalsvergleich insbesondere aufgrund der Zunahme von Devisentransaktionen in Russland um 22% zu • Handelsergebnis von EUR 184 Millionen, vorwiegend aus Absicherungsinstrumenten sowie der Entwicklung des eigenen Credit Spread im Bereich des Zertifikatgeschäfts • Neubildungsquote seit Jahresbeginn auf 0,97% deutlich erhöht, vorwiegend wegen Rating-Herabstufungen und spezieller Risiken aufgrund des Krieges in der Ukraine • Kreditwachstum seit Jahresbeginn bei 1%, Neugeschäft in Russland weitgehend eingestellt • Konzernergebnis im Quartalsvergleich um 39% auf EUR 442 Millionen gestiegen • Harte Kernkapitalquote bei 12,3% (transitional, inkl. Ergebnis), spiegelt RWA-Anstieg durch Rating-Herabstufungen in Russland, Ukraine und Belarus wider • Angepasster Ausblick berücksichtigt geringeres Kreditwachstum und höhere Risikokosten Erfolgsrechnung in EUR Millionen Q1/2022 Q1/2021 Q4/2021 Zinsüberschuss 986 736 976 Provisionsüberschuss 683 420 561 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen 184 4 24 Verwaltungsaufwendungen (792) (672) (856) Betriebsergebnis 1.089 543 763 Übriges Ergebnis (102) (38) (175) Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben (159) (123) (32) Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte (319) (76) (150) Ergebnis vor Steuern 508 306 406 Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen 440 229 329 Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 18 14 24 Konzernergebnis 442 216 317 Bilanz in EUR Millionen 31/03/2022 31/12/2021 Forderungen an Kunden 101.966 100.832 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 113.652 115.153 Bilanzsumme 192.624 192.101 Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 104.017 89.928 Kennzahlen 31/03/2022 31/12/2021 NPE Ratio 1,6% 1,6% NPE Coverage Ratio 61,8% 62,5% Harte Kernkapitalquote (inkl. Ergebnis) 12,3%* 13,1% Eigenmittelquote (inkl. Ergebnis) 15,9%* 17,6% *transitional transitional Kennzahlen Q1/2022 Q1/2021 Q4/2021 Nettozinsspanne (durchschnittl. zinstragende Aktiva) 2,21% 1,92% 2,22% Cost/Income Ratio 42,1% 55,3% 52,9% Neubildungsquote (durchschnittl. Forderungen an Kunden) 0,97% 0,36% 0,55% Konzern-Return-on-Equity 13,2% 6,5% 10,1% Ergebnis je Aktie in EUR 1,27 0,59 0,90 Durch den geplanten Verkauf der bulgarischen Tochterbank und deren Beteiligung kam es gemäß IFRS 5 zu einer Änderung in der Darstellung. Dieser Geschäftsbereich wurde als zur Veräußerung gehaltene Veräußerungsgruppe klassifiziert und in der Bilanz separat ausgewiesen. Die Werte des Vorjahres bleiben unverändert. Die Erfolgsrechnung der bulgarischen Tochterbank und deren Beteiligung wurde im Posten Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen ausgewiesen. Die Werte des Vorjahres 2021 der Erfolgsrechnung wurden entsprechend adaptiert, ebenso die Kennzahlen. Ausblick Der Zinsüberschuss dürfte im Jahr 2022 im oberen und der Provisionsüberschuss im mittleren einstelligen Prozentbereich zunehmen. Wir erwarten 2022 ein stabiles Kreditvolumen mit einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in unseren Kernmärkten Zentral- und Südosteuropas. Wir erwarten eine Zunahme der Verwaltungsaufwendungen im oberen einstelligen Prozentbereich und darüber hinaus zusätzliche Integrationskosten für die Akquisitionen in Tschechien (Equa bank) und Serbien (Crédit Agricole Srbija) in Höhe von insgesamt rund EUR 100 Millionen. Die Cost/Income Ratio dürfte rund 55 Prozent betragen. Die Neubildungsquote dürfte 2022 voraussichtlich bis zu 100 Basispunkte betragen. Der Konzern-Return-on-Equity dürfte in einer Bandbreite von 8 bis 10 Prozent liegen. Die harte Kernkapitalquote dürfte sich 2022 wieder unserem Ziel von 13 Prozent annähern. Die mittelfristigen Ziele für Konzern-Return-on-Equity und Dividendenausschüttung werden aufgrund der gegenwärtigen Unsicherheiten in Osteuropa ausgesetzt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: John P. 