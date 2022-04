EQS-AFR: IMMOFINANZ AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: IMMOFINANZ AG / Veröffentlichung von Finanzberichten/Änderungsbekanntmachung IMMOFINANZ AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes 27.04.2022 / 14:53 Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Hierbei handelt es sich um eine Änderungsbekanntmachung. Hiermit gibt die IMMOFINANZ AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist: Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF) Sprache: Deutsch Ort: [1] https://cdn.immofinanz.com/finanz/Jahresfinanzbericht_2021_(ESEF)_final.zip Sprache: Englisch Ort: [2] https://cdn.immofinanz.com/finanz/Annual_Financial_Report_2021_(ESEF)_final.zip Bemerkungen: Die Darstellung des am 21. April 2022 veröffentlichten ESEF-Jahresfinanzberichts der IMMOFINANZ AG wird aufgrund eines formellen Fehlers in der Gestaltung des ESEF 'report package' korrigiert. Die vorliegende - nunmehr korrigierte - Version des ESEF 'report package' ersetzt die am 21. April 2022 veröffentlichte Version. Das ESEF 'report package' enthält eine Version des Jahresfinanzberichtes im Format xHTML als Datei, welche den Inhalt des Jahresfinanzberichtes in einer Form wiedergibt, die ohne Zuhilfenahme weiterer Programme von Menschen gelesen werden kann. Jene Version des Jahresfinanzberichtes blieb unverändert und ist nicht von der Korrektur betroffen. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 27.04.2022 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 9 1100 Wien Österreich Internet: http://www.immofinanz.com Ende der Mitteilung EQS News-Service 1337203 27.04.2022 References Visible links 1. https://cdn.immofinanz.com/finanz/Jahresfinanzbericht_2021_(ESEF)_final.zip 2. https://cdn.immofinanz.com/finanz/Annual_Financial_Report_2021_(ESEF)_final.zip