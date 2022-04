EQS-News: Lenzing AG: ÖGUT-Umweltpreis: Lenzing neuerlich als Champion der Kreislaufwirtschaft ausgezeichnet

Utl.: Lenzing macht mit ihren nachhaltigen Innovationen große Schritte in Richtung einer Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie und arbeitet dabei auch eng mit Partnern entlang der Wertschöpfungskette zusammen. Der Gewinn des ÖGUT-Umweltpreises 2022 ist ein weiterer Beleg für das wegweisende Engagement der Lenzing. Lenzing - Die Lenzing Gruppe, weltweit führender Anbieter von holzbasierten Spezialfasern, ist am Donnerstag, 31. März, mit dem renommierten ÖGUT-Umweltpreis 2022 in der Kategorie "World without Waste" ausgezeichnet worden. Die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) würdigte insbesondere den Beitrag der Lenzing für den Wandel der Textil- und Bekleidungsindustrie von einem linearen zu einem Modell der Kreislaufwirtschaft. Die Textil- und Bekleidungsindustrie zählt mit jährlich 40 Millionen Tonnen Abfall zu den Branchen mit der höchsten Umweltbelastung und braucht daher dringend Veränderung. Lenzing hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Wandel voranzutreiben, und begrüßt daher auch die europäische Kreislaufwirtschaftsstrategie, die darauf abzielt, den Ressourcenverbrauch zu verringern, Umweltverschmutzung und Abfälle zu vermeiden, die Wertschöpfung und Ressourceneffizienz zu erhöhen sowie negative soziale Auswirkungen auf die Menschen abzufedern. "Effektives Textilrecycling ist eines der komplexesten Kernthemen der Textilwirtschaft in den nächsten Jahren. Durch Bündelung von Know-how und Zusammenarbeit sehen wir von Lenzing eine zielgerichtete Realisierung von Lösungsmöglichkeiten. Daher freuen wir uns sehr über diese Anerkennung", sagt Sonja Zak, Head of Circularity Initiative der Lenzing Gruppe. Die Lenzing Gruppe präsentierte im Rahmen ihrer Einreichung ihr auf nachhaltige Innovationen ausgerichtetes Geschäftsmodell der Kreislaufwirtschaft. Exemplarisch dafür stehen die Einführung der ersten kommerziellen Cellulosefaser mit Recyclinganteil nach der REFIBRA(TM) Technologie und die zukunftsweisende Kooperation mit Södra. From Linear to Circular Die Zusammenarbeit mit dem schwedischen Zellstoffproduzenten Södra ist ein weiterer Meilenstein im Bestreben der Lenzing, deren ambitionierte Klima- und Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Die beiden Weltmarktführer, die sich seit vielen Jahren proaktiv für die Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Modebranche einsetzen, bündeln ihre Kräfte, um dem Thema einen weiteren Schub zu geben und einen entscheidenden Beitrag zur Lösung des globalen Textilabfallproblems zu leisten. Auch eine Erweiterung der Kapazitäten für die Zellstoffgewinnung aus Alttextilien ist vorgesehen. Ziel ist es, bis 2025 in der Lage zu sein, 25.000 Tonnen Alttextilien pro Jahr zu recyceln. Lenzing hat jahrzehntelange Expertise bei der Entwicklung ausgereifter Innovationen im Bereich Recycling, wie ihrer REFIBRA(TM) und Eco Cycle Technologien. Neben der Verwendung reinen Faserzellstoffs ermöglichen diese Technologien die Verarbeitung eines erheblichen Anteils von Recyclingmaterial, das aus Zuschnittresten aus der Baumwollproduktion und Altkleidern gewonnen wird. Ein Kreislauf, der geschlossen werden muss, ist das Faser-zu-Faser-Recycling für gemischte Materialien. Lenzings REFIBRA(TM) Technologie upcycelt derzeit Baumwollabfälle aus der Bekleidungsproduktion. In geringerem Umfang ist Lenzing zudem in der Lage, Alttextilien aus reinen Cellulosefasern zu recyceln. Ersterer wird in Baumwollzellstoff umgewandelt, von dem ein Teil dem Faserzellstoff zugesetzt wird, der dann wiederum zur Herstellung von TENCEL(TM) Lyocellfasern verwendet wird. Der ÖGUT-Umweltpreis wurde heuer in insgesamt sechs Kategorien vergeben. Ausgezeichnet wurden dabei technologische und soziale Innovationen, die den Energie- und Ressourcenverbrauch senken und zur sozialen Nachhaltigkeit beitragen. "Wichtig für die Entscheidung der Jury war, dass die Lenzing AG auf bestehende Prozesstechnologien aufbaut und dabei gleichzeitig innovativ und skalierbar ist. Da die Lenzing AG bereits am Markt etabliert ist, ist auch eine große Sichtbarkeit des Themas gegeben", so die Jurybegründung. Die ÖGUT ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die sich seit mehr als 30 Jahren für eine nachhaltige Ausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Mehr zum ÖGUT-Umweltpreis und zur Einreichung der Lenzing AG finden Sie unter [1] https://www.oegut.at/de/initiativ/umweltpreis/2021/world-without-waste-lenzing.php. Foto-Download: [2] https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=PmRJgiNl0lgc PIN: PmRJgiNl0lgc Ihre Ansprechpartner für Daniel Winkelmeier Public Relations: Communications Manager Lenzing Aktiengesellschaft Dominic Köfner Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria Vice President Corporate Communications & Public Affairs Telefon +43 7672 701 2871 Lenzing Aktiengesellschaft E-Mail [5]media @ lenzing.com Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria Web [6] www.lenzing.com Telefon +43 7672 701 2743 E-Mail [3]media @ lenzing.com Web [4] www.lenzing.com Über die Lenzing Gruppe Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft. Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: nämlich eine CO[2]-freie Zukunft zu verwirklichen. Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2021 Umsatz: EUR 2,19 Mrd. 