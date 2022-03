EQS-AFR: KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft / Release of Financial Reports KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft: Release of a Financial report 31.03.2022 / 13:55 Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS - a service of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address: Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG Language: German Address: [1] https://www.kelag.at/files/Publikationen/Finanzpublikationen/Jahresfinanzbericht_2021/index.html ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 31.03.2022 ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Language: English Company: KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft Arnulfplatz 2 9020 Klagenfurt Austria Internet: www.kelag.at End of News EQS News Service 1316989 31.03.2022 References Visible links 1. https://www.kelag.at/files/Publikationen/Finanzpublikationen/Jahresfinanzbericht_2021/index.html