EQS-News: Wienerberger AG: Wienerberger veröffentlicht ersten kombinierten Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht

EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Wienerberger AG: Wienerberger veröffentlicht ersten kombinierten Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 28.03.2022 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Wienerberger veröffentlicht ersten kombinierten Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht Wien, 28. März 2022 - Die Wienerberger Gruppe blickt 2021 auf das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte zurück. Der Außenumsatz hat sich im vergangenen Jahr um 18 % auf fast 4,0 Mrd. € (2020: 3,4 Mrd. €) erhöht und das EBITDA wurde im selben Zeitraum dank eines proaktiven Margenmanagements und einer strikten Kostendisziplin um herausragende 24 % auf 694 Mio. € (Vorjahr: 558 Mio. €) gesteigert. Im heute veröffentlichten kombinierten Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht liefert Wienerberger einen umfassenden Einblick in die aktuelle Unternehmensstrategie als auch die umgesetzten ESG-Schwerpunkte dazu. Der vorliegende Geschäftsbericht ist erstmalig sowohl als [1]Online-Dokument als auch über eine eigene interaktive [2]Microsite einsehbar, um sich über aktuelle Projekte und Ziele detailliert zu informieren. Beeindruckender Wachstumskurs auch 2021 erfolgreich fortgesetzt Wienerberger hat sich in den letzten zehn Jahren strategisch komplett neu ausgerichtet und sich dabei von einem volumen- und produktionsorientierten Hersteller von Standardprodukten für die Gebäudehülle hin zu einem Komplettanbieter von innovativen, smarten Systemlösungen zur Unterstützung der Kundenbedürfnisse im Bereich Neubau und Renovierung von Wohnimmobilien gewandelt. Um diese strategische Transformation weiter voranzutreiben, investiert Wienerberger kontinuierlich in die Verbesserung der Produktpalette und erweitert diese um digitale Services. Dies wurde auch 2021 erfolgreich weiter vorangetrieben. Dazu Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG: "Mit einem hervorragenden organischen Umsatzwachstum von ca. 6 % pro Jahr haben wir es seit 2012 kontinuierlich geschafft, das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in unseren Kernmärkten signifikant outzuperformen. Unser Portfolio reicht heute von Dach- und Wandsystemen über Fassadenlösungen und Gebäudetechnik für die gesamte Gebäudehülle bis hin zu kompletten Infrastrukturlösungen für eine sichere Versorgung mit Energie und Wasser." Bei all diesen wertschaffenden Transaktionen richtet Wienerberger nicht nur den Fokus darauf, dass seine unternehmerischen Tätigkeiten im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen stehen, sondern achtet auch darauf, etwa mittels Innovation, Automation oder Vorfertigung Antworten auf bzw. Lösungen für die wesentlichen Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Hierzu zählen beispielsweise die Auswirkungen des Klimawandels, der Fachkräftemangel oder die Frage, wie auch zukünftig nachhaltiges und leistbares Wohnen für alle Menschen ermöglicht werden kann. Wienerberger setzt Nachhaltigkeitsprogramm mit weiteren ehrgeizigen Zielen für 2023 fort Mit den ambitionierten Zielen des Nachhaltigkeitsprogramms 2023 will die Wienerberger Gruppe ihren wertschaffenden Wachstumskurs in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. Dazu werden alle unternehmerischen Tätigkeiten im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen getroffen und unterliegen strengen ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance). In Unterstützung des European Green Deals will Wienerberger etwa bis spätestens 2050 mittels Dekarbonisierung der Produktionsprozesse, innovativem Produktportfolio und mit neuen Technologien klimaneutral sein. Wienerberger investiert 60 Mio. € pro Jahr in Forschung und Entwicklung, innovative Prozesse und neue Produkte, um diese Entwicklungen dauerhaft und nachhaltig zu fördern. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender Wienerberger AG: "Alle unsere unternehmerischen Aktivitäten unterliegen klar definierten und ambitionierten ESG-Kriterien und dienen dem Erreichen unserer ambitionierten Ziele bis 2023, etwa die CO₂-Emissionen um 15 % zu reduzieren und neue Produkte Wienerberger vollständig recycel- oder wiederverwendbar zu produzieren." Der kombinierte Wienerberger Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht ist [3]hier zur Gänze nachlesbar. Wienerberger Gruppe Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit 215 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 4,0 Mrd. € und ein bereinigtes EBITDA von 671 Mio. €. Rückfragehinweis Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak @ wienerberger.com Daniel Merl, Interim Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor @ wienerberger.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 28.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien Österreich Telefon: +43 1 60 192-0 Fax: +43 1 60 192-10159 E-Mail: office @ wienerberger.com Internet: www.wienerberger.com ISIN: AT0000831706 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1311725 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1311725 28.03.2022 References Visible links 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a7efa36eb933d493cd19393d2e1b1704&application_id=1311725&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 2. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5e25333201e56fc211aff293563b3c0d&application_id=1311725&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a7efa36eb933d493cd19393d2e1b1704&application_id=1311725&site_id=apa_ots_austria&application_name=news