EQS-Adhoc: Vienna Insurance Group startet das Closing des Erwerbs des Zentral- und Osteuropageschäfts der Aegon

EQS-Ad-hoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Schlagwort(e): Sonstiges Vienna Insurance Group startet das Closing des Erwerbs des Zentral- und Osteuropageschäfts der Aegon 23.03.2022 / 11:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Heute fand das Closing des Erwerbs des Geschäfts von Aegon in Ungarn statt, nachdem die ungarischen Behörden ihre Zustimmung zum Unternehmenserwerb erteilt hatten. Gemeinsam mit der bestehenden VIG-Versicherungsgesellschaft UNION wird die VIG-Gruppe in Ungarn Marktführer. Das Closing der Beteiligung der ungarischen Staatsholding Corvinus zu 45 % an den ungarischen Versicherungsunternehmen der VIG-Gruppe ist für den 25. März 2022 vorgesehen. Das Closing wird mit dem Vollzug des Erwerbs des Geschäfts von Aegon in Polen, Rumänien und der Türkei nach Erhalt der jeweiligen behördlichen Genehmigungen abgeschlossen. Rückfragen: VIENNA INSURANCE GROUP Investor Relations 1010 Wien, Schottenring 30 Wolfgang Haas Leiter Communication & Marketing, Gruppenpressesprecher Tel.: +43(0)50 390-21029 Fax: +43 (0)50 390 99-21029 E-Mail: wolfgang.haas @ vig.com Nina Higatzberger-Schwarz Leiterin Investor Relations Tel.: +43 (0)50 390-21920 Fax: +43 (0)50 390 99-21920 E-Mail: nina.higatzberger @ vig.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 23.03.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Schottenring 30 1010 Wien Österreich Telefon: +43(0)50 390-22000 Fax: +43(0)50 390 99-22000 E-Mail: info @ vig.com Internet: www.vig.com ISIN: AT0000908504 WKN: A0ET17 Indizes: Wiener Börse (ATX), Prager Börse (PX) Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1309769 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1309769 23.03.2022 CET/CEST