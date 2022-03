EQS-DD: Atrium European Real Estate Limited deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 04.03.2022 / 17:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name +--------------------------------------------+ | Name und Rechtsform: | GAZIT MIDAS Limited | +--------------------------------------------+ 2. Grund der Meldung a) Position / Status +-------------------------------------+ | Person steht in enger Beziehung zu: | |-------------------------------------| | Titel: | Mr | |--------------------+----------------| | Vorname: | Chaim | |--------------------+----------------| | Nachname(n): | Katzman | |--------------------+----------------| | Position: | Vorstand | +-------------------------------------+ b) Berichtigung +------------------------------------------------------------------------+ | Bei den erworbenen Finanzinstrumenten handelt is sich um eine | | Prozentnotiz - die Angaben zu Preis und Volumen wurden berichtigt. | +------------------------------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name +-------------------------------------+ | Atrium European Real Estate Limited | +-------------------------------------+ b) LEI +-----------------------+ | 213800OJ67K27RCO2J56 | +-----------------------+ 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung +----------------------+ | Art: | Schuldtitel | |-------+--------------| | ISIN: | XS1829325239 | +----------------------+ b) Art des Geschäfts +------+ | Kauf | +------+ c) Preis(e) und Volumen +---------------------------+ | Preis(e) | Volumen | |----------+----------------| | 99.50 % | 3000000.00 EUR | +---------------------------+ d) Aggregierte Informationen +--------------------------------+ | Preis | Aggregiertes Volumen | |---------+----------------------| | 99.50 % | 3000000.00 EUR | +--------------------------------+ e) Datum des Geschäfts +-------------------+ | 01.03.2022; UTC±0 | +-------------------+ f) Ort des Geschäfts +--------------------------------+ | Außerhalb eines Handelsplatzes | +--------------------------------+ -------------------------------------------------------------------------- 04.03.2022 -------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Atrium European Real Estate Limited 11-15 Seaton Place JE4 0QH St. Helier Jersey Guernsey Ende der Mitteilung EQS News-Service 73225 04.03.2022 References Visible links