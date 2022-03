EQS-DD: Palfinger AG deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 03.03.2022 / 17:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name +------------------------+ | Titel: | | |--------------+---------| | Vorname: | Gerhard | |--------------+---------| | Nachname(n): | Rauch | +------------------------+ 2. Grund der Meldung a) Position / Status +--------------------------+ | Position: | Aufsichtsrat | +--------------------------+ b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name +--------------+ | Palfinger AG | +--------------+ b) LEI +-----------------------+ | 529900IFAV83BX8O1O91 | +-----------------------+ 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung +----------------------+ | Art: | Aktie | |-------+--------------| | ISIN: | AT0000758305 | +----------------------+ b) Art des Geschäfts +------+ | Kauf | +------+ c) Preis(e) und Volumen +--------------------------+ | Preis(e) | Volumen | |-----------+--------------| | 26.90 EUR | 740.00 Stück | +--------------------------+ d) Aggregierte Informationen +------------------------------------+ | Preis | Aggregiertes Volumen | |-------------+----------------------| | 26.9000 EUR | 740.0000 Stück | +------------------------------------+ e) Datum des Geschäfts +-------------------+ | 01.03.2022; UTC+1 | +-------------------+ f) Ort des Geschäfts +--------------------------+ | Name: | Wiener Boerse AG | |-------+------------------| | MIC: | XWBO | +--------------------------+ -------------------------------------------------------------------------- 03.03.2022 -------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Palfinger AG Lamprechtshausener Bundesstraße 8 5020 Salzburg Österreich Internet: www.palfinger.ag Ende der Mitteilung EQS News-Service 73169 03.03.2022