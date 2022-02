EQS-News: Wienerberger AG: Wienerberger zieht Veräußerung des französischen Kunststoffrohrgeschäfts in Erwägung

EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Strategische Unternehmensentscheidung Wienerberger AG: Wienerberger zieht Veräußerung des französischen Kunststoffrohrgeschäfts in Erwägung 24.02.2022 / 18:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------- Wienerberger zieht Veräußerung des französischen Kunststoffrohrgeschäfts in Erwägung * Strategischer Verkauf im Zuge eines regelmäßigen und disziplinierten Prozesses der Portfoliooptimierung * Neupositionierung der französischen Kunststoffrohraktivitäten erfolgreich abgeschlossen * Tessenderlo Group erweitert als potenzieller Käufer bestehende Präsenz in Frankreich Wien, 24. Februar 2022 - Im Zuge der laufenden Portfoliooptimierung und der strategischen Ausrichtung auf margenstarke Wachstumsmärkte plant die Wienerberger Gruppe den Verkauf ihrer französischen Kunststoffrohraktivitäten an die Tessenderlo Group. Aufgrund der positiven Ertragsdynamik infolge einer erfolgreichen Neupositionierung dieses Geschäfts bot sich eine attraktive Möglichkeit, die französischen Kunststoffrohraktivitäten zu veräußern. Die in Belgien beheimatete Tessenderlo Group ist ein diversifizierter Industriekonzern, der durch seine Tochtergesellschaft Dyka Group, einem Hersteller von thermoplastischen Lösungen für die Wasserwirtschaft, bereits auf dem französischen Markt etabliert ist. Wienerberger verfolgt das Ziel, seine Position als führender Anbieter von innovativen Systemlösungen weiter auszubauen und ist Vorreiter einer nachhaltigen Transformation der Baustoffindustrie. Dies erreicht Wienerberger durch die kontinuierliche Weiterentwicklung seines Produktportfolios, die rasche Integration von wertschaffenden Akquisitionen und den Ausstieg aus Aktivitäten, die nicht mehr der Strategie der Gruppe entsprechen. Daher wurde der strategische Plan zur Veräußerung der französischen Kunststoffrohraktivitäten erstellt. "Nach der erfolgreichen Neupositionierung unseres französischen Kunststoffrohrgeschäfts freuen wir uns, mit Tessenderlo einen potenziellen Käufer gefunden zu haben, der das Unternehmen auf dem französischen Markt erfolgreich weiterentwickeln kann. Der geplante Verkauf bestätigt unseren kontinuierlichen Fokus auf Systemlösungen ebenso wie das erhebliche Wachstumspotential der Wienerberger", so Heimo Scheuch, CEO der Wienerberger. Das französische Kunststoffrohrgeschäft wird von einem einzigen Standort in Gaillon aus betrieben. Dyka plant Liegenschaften, Produktionsanlagen und Vorräte zu übernehmen und alle 75 Mitarbeiter weiter zu beschäftigen. Nach Abschluss der Übernahme beabsichtigt die Tessenderlo Group den neu erworbenen Betrieb in den Geschäftsbereich DYKA Group integrieren. Die Parteien vereinbarten, über die weiteren Bedingungen, die derzeit besprochen werden, Stillschweigen zu bewahren. Über die Tessenderlo Group Die Tessenderlo Group ist ein diversifizierter Industriekonzern, der sich auf die Bereiche Landwirtschaft, Verwertung von Bioreststoffen, Energie und Bereitstellung industrieller Lösungen mit Schwerpunkt Wasser konzentriert. Die Gruppe beschäftigt 4.800 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen konsolidierten Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. Die Gruppe notiert an der Euronext Brüssel und zählt zum Next 150 Index sowie zum BEL Mid Index. Wienerberger Gruppe Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit 215 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2021 einen Umsatz von 4,0 Mrd. € und ein bereinigtes EBITDA von 671 Mio. €. 