EQS-Adhoc: Vienna Insurance Group übertrifft Ergebniserwartungen für 2021 deutlich

EQS-Ad-hoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Schlagwort(e): Sonstiges Vienna Insurance Group übertrifft Ergebniserwartungen für 2021 deutlich 17.02.2022 / 14:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------- Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe („VIG") wird nach vorläufigen Ergebnissen die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2021 deutlich übertreffen. Auf Basis konsolidierter, vorläufiger und noch nicht geprüfter Zahlen wird das Prämienvolumen 11 Mrd. Euro betragen. Der Gewinn vor Steuern wird bei rund 510 Mio. Euro liegen und die Combined Ratio bei 94,1 %. Für das Jahr 2021 lagen die Erwartungen der VIG bei einem Prämienvolumen leicht über dem Niveau des Jahres 2020 (10,4 Mrd. Euro) und einem Gewinn vor Steuern in einer Bandbreite von 450 bis 500 Mio. Euro. Für die Combined Ratio wurde ein Wert von rund 95 % angestrebt. Die deutlich über den Erwartungen liegenden Kennzahlen der VIG sind das Ergebnis einer sehr guten Performance aller operativen Gesellschaften inmitten einer weltweiten Pandemie. Die Aegon-Transaktion hat weder in der Planung noch im Ergebnis 2021 Berücksichtigung gefunden. Die Vienna Insurance Group wird die vorläufigen Zahlen für 2021 am 8. März 2022 veröffentlichen. Rückfragen: VIENNA INSURANCE GROUP Investor Relations 1010 Wien, Schottenring 30 Wolfgang Haas Leiter Communication & Marketing, Gruppenpressesprecher Tel.: +43(0)50 390-21029 Fax: +43 (0)50 390 99-21029 E-Mail: wolfgang.haas @ vig.com Nina Higatzberger-Schwarz Leiterin Investor Relations Tel.: +43 (0)50 390-21920 Fax: +43 (0)50 390 99-21920 E-Mail: nina.higatzberger @ vig.com -------------------------------------------------------------------------- 17.02.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com -------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Schottenring 30 1010 Wien Österreich Telefon: +43(0)50 390-22000 Fax: +43(0)50 390 99-22000 E-Mail: info @ vig.com Internet: www.vig.com ISIN: AT0000908504 WKN: A0ET17 Indizes: Wiener Börse (ATX), Prager Börse (PX) Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1282445 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1282445 17.02.2022 CET/CEST References Visible links