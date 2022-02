EQS-News: AMAG Austria Metall AG: Vertragsverlängerung von CEO Gerald Mayer und COO Helmut Kaufmann

EQS-News: AMAG Austria Metall AG / Schlagwort(e): Personalie AMAG Austria Metall AG: Vertragsverlängerung von CEO Gerald Mayer und COO Helmut Kaufmann 16.02.2022 / 18:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------- Ranshofen, 16. Februar 2022 AMAG Austria Metall AG: Vertragsverlängerung von CEO Gerald Mayer und COO Helmut Kaufmann - Vorzeitige Vertragsverlängerung von Vorstandsvorsitzendem Gerald Mayer und Technikvorstand Helmut Kaufmann - Beide seit 2007 im AMAG-Vorstand tätig - Kontinuität im Wachstumskurs der AMAG Austria Metall AG damit sichergestellt Der Aufsichtsrat der AMAG Austria Metall AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die Verträge von Vorstandsvorsitzendem Mag. Gerald Mayer sowie Technikvorstand Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Helmut Kaufmann vorzeitig zu verlängern. Die Vertragslaufzeit von Gerald Mayer wurde damit bis zum 31. Dezember 2025 verlängert. Der Vertrag von Helmut Kaufmann läuft bis zum 30. April 2026. Mag. Gerald Mayer ist seit März 2019 Vorstandsvorsitzender der AMAG. In seiner Zuständigkeit liegen auch die Finanzagenden, die er bereits seit 2007 als Finanzvorstand verantwortet. Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Helmut Kaufmann ist seit 2007 Technikvorstand der AMAG. Komplettiert wird das AMAG-Vorstandsteam seit Juni 2019 durch Vertriebsvorstand Victor Breguncci, MBA, dessen Vertrag im September des Vorjahres ebenfalls vorzeitig um 4 Jahre (bis 31. Mai 2026) verlängert wurde. Dipl.-Ing. Herbert Ortner, Aufsichtsratsvorsitzender der AMAG Austria Metall AG: "Das bewährte Vorstandsteam der AMAG hat die strategischen Ausbaupläne des Unternehmens in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt, die Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie souverän gemeistert und wird auch in den kommenden Jahren den Wachstumskurs der AMAG in einem dynamischen Markt weiter vorantreiben. Die vorzeitige Verlängerung der Vorstandsverträge von Gerald Mayer und Helmut Kaufmann sorgt dabei für Beständigkeit und ermöglicht eine nachhaltige und strukturierte Weiterentwicklung eines erfolgreichen Unternehmens." Bild 1: AMAG Austria Metall AG Vorstand (v.l.n.r.): Technikvorstand (COO) Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Helmut Kaufmann, Vorstandsvorsitzender (CEO) Mag. Gerald Mayer und Vertriebsvorstand (CSO) Victor Breguncci, MBA Über die AMAG Gruppe Die AMAG ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 % beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. Bei AMAG components mit Sitz in Übersee am Chiemsee (Deutschland), werden außerdem einbaufertige Metallteile für die Luft- und Raumfahrtindustrie gefertigt. Investorenkontakt Pressekontakt Mag. Christoph M. Gabriel, BSc Dipl.-Ing. Leopold Pöcksteiner Leitung Investor Relations Leitung Konzernkommunikation AMAG Austria Metall AG AMAG Austria Metall AG Lamprechtshausener Straße 61 Lamprechtshausener Straße 61 5282 Ranshofen, Austria 5282 Ranshofen, Austria Tel.: +43 (0) 7722-801-3821 Tel.: +43 (0) 7722-801-2205 Email: investorrelations @ amag.at Email: publicrelations @ amag.at Website: www.amag-al4u.com Hinweis Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Prognosen, Planungen und zukunftsbezogenen Einschätzungen und Aussagen wurden auf Basis aller der AMAG zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Annahmen nicht eintreffen, Zielsetzungen nicht erreicht werden oder Risiken eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Prognosen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln. Diese Veröffentlichung wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt und die Daten überprüft. Rundungs-, Übermittlungs- oder Druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Die AMAG und deren Vertreter übernehmen insbesondere für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen keine Haftung. Diese Veröffentlichung ist auch in englischer Sprache verfügbar, wobei in Zweifelsfällen die deutschsprachige Version maßgeblich ist. 